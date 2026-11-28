Assassin's Creed Black Flag Resynced è tra i protagonisti delle offerte del Black Friday di Instant Gaming. Il gioco per PC, riscattabile su Ubisoft Connect, è disponibile a 19,99€, con uno sconto del 66% rispetto al prezzo di listino di 60€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 24,39€. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Assassin's Creed Black Flag Resynced ripropone una delle avventure più amate della saga di Ubisoft, quella del pirata Edward Kenway. Potrete tornare a esplorare i Caraibi a bordo della Jackdaw, prendere parte a battaglie navali e incontrare alcuni dei più celebri pirati della storia. Questa nuova versione introduce numerosi miglioramenti alle meccaniche di gioco, intervenendo anche sul combattimento e sul parkour.