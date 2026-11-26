Il producer Rob Nelson ha parlato in un'intervista di come Rockstar Games sia riuscita a tenere segreto il primo colpo di scena di GTA 6: un'impresa tutt'altro che semplice, specie di questi tempi. Se tuttavia ancora non sapete in cosa consiste questa sorpresa, che si verifica nei primi minuti della campagna, fermatevi qui per evitare spoiler.

"Oh mio Dio, sono così felice", ha detto Nelson riferendosi a questo importante dettaglio narrativo. "No, non abbiamo mai avuto intenzione di rivelarlo. Tenevo duro, incrociavo le dita e mi chiedevo quanti giorni mancassero ancora. Pregavo che restasse nascosto. Considerando tutto ciò che abbiamo passato, ogni giorno pensavo 'per favore, per favore, non fatelo'."

Quel colpo di scena è stato pensato per scioccare gli utenti, ha spiegato il producer. "Guardavamo tutti speculare sulla natura della loro relazione e sul carattere di Jason, e ciò lo colloca in un contesto completamente diverso. Hai qualcosa per cui lottare, oltre a un enorme conto in banca alla fine."

Insomma, nessuno si aspettava che Jason e Lucia avessero un figlio e che ciò si scoprisse già nelle fasi iniziali della campagna, né tantomeno che un'idea del genere donasse all'intera esperienza un valore differente, mettendo le cose in prospettiva per i due protagonisti di Grand Theft Auto VI.