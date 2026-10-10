Il leaker di GTA 6 minaccia di diffondere una build con la storia completa, se Rockstar non cedrà al suo ricatto

Il leaker di GTA 6 , noto come Cyberleek, avrebbe minacciato di rendere pubblica una build del gioco con la modalità storia giocata fino alla fine , titoli di coda compresi. Secondo quanto riportato online, il sito del gruppo è stato aggiornato con un avviso che lega la potenziale diffusione del materiale rubato al raggiungimento di una capitalizzazione di mercato di 30 milioni di dollari per il suo memecoin .

Minaccia reale?

Nel messaggio, Cyberleek presenta ancora una volta i leak come una forma di protesta contro l'assenza di una versione fisica del gioco, e chiede a Take-Two di pubblicare GTA 6 su disco e di porgere delle scuse pubbliche. Non è chiaro se l'intenzione sia quella di diffondere la build vera e propria o un video con la partita completa. Nella dichiarazione, il leaker afferma che Take-Two avrebbe una sola via d'uscita fatta di ritorno ai dischi fisici e scuse pubbliche verso i giocatori. Offre inoltre di mostrare il materiale oggetto del ricatto, per dimostrare che non sta scherzando.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, la memecoin di Cyberleek ha una capitalizzazione di 3,8 milioni, dopo un picco di 5,7 milioni toccato quando la notizia si è diffusa sui social. Difficile che raggiunga i 30 milioni.

Il leaker avrebbe anche fissato obiettivi intermedi collegati all'abbigliamento di Lucia, protagonista del gioco insieme a Jason, nei futuri filmati: a 2 milioni l'avrebbe mostrata in bikini, a 4 milioni "completamente nuda". Considerando che Lucia si vede in bikini anche nelle immagini ufficiali, non si capisce bene quale sia l'incentivo in questo caso.

Lo scetticismo nei suoi confronti è diffuso. Molti accusano Cyberleek di gestire in realtà una truffa legata alle criptovalute, e la community ha criticato duramente sia lui sia chi investe nel suo token.

Cyberleek sembrava sparito dopo la serie di leak di agosto, che aveva spinto Take-Two ad avviare un'indagine e a inviare citazioni a piattaforme come Discord per risalire ai responsabili. Questa settimana, però, è tornato con un video di gameplay di 24 minuti.

Ad agosto la casa aveva definito la situazione "straziante" per il team e "spiacevole" per i fan, riconoscendo che l'esperienza prevista potesse essere in parte compromessa da alcuni spoiler, ma confermando il lancio per il 19 novembre. Secondo le analisi delle transazioni, a fine agosto il leaker avrebbe incassato circa 270.000 dollari, e sul sito sarebbe attivo un nuovo sondaggio a pagamento. Insomma, lo scopo di lucro è sempre più evidente.