A impressionare non è soltanto il punteggio medio, ma anche l'ampiezza del consenso. Con oltre cento recensioni già pubblicate, GTA 6 sta raccogliendo una quantità impressionante di valutazioni perfette o vicinissime alla perfezione, confermando aspettative che per oltre un decennio erano sembrate quasi impossibili da soddisfare. Il voto più basso registrato finora su Metacritic? Un 90, il che la dice lunga sull'accoglienza riservata al nuovo blockbuster di Rockstar.

È appena scaduto l'embargo sulle recensioni internazionali di GTA 6 , permettendoci finalmente di scoprire come sia stato accolto dalla critica il nuovo capitolo della serie Rockstar Games in vista dell'imminente lancio su PS5 e Xbox Series X|S, fissato a domani, 19 novembre.

Un trionfo quasi unanime

Nella recensione di GTA 6 di Multiplayer.it, realizzata da Pierpaolo Greco, abbiamo assegnato al nuovo colossal di Rockstar Games il massimo dei voti, 10 su 10. Pur segnalando alcuni limiti, come un mission design a tratti ancora troppo rigido e l'assenza dei 60 FPS su PS5 Pro, abbiamo lodato la straordinaria densità di Leonida, l'ottima caratterizzazione di Jason e Lucia e la profondità dei sistemi che regolano criminalità, economia e interazioni con il mondo di gioco.

A nostro avviso, il vero punto di forza di GTA 6 è la capacità di far dialogare continuamente personaggi, ambienti e meccaniche, dando vita a un open world che genera storie attraverso il gameplay stesso. Un'evoluzione della formula della serie che, nonostante qualche sbavatura, ha convinto pienamente la nostra redazione.

Un giudizio che, a quanto pare, trova ampio riscontro anche nel resto della stampa internazionale. Pur con sfumature differenti, le recensioni pubblicate in questi minuti descrivono GTA 6 come un enorme passo avanti rispetto al già eccellente quinto capitolo, lodando in particolare la qualità dell'open world, la credibilità della simulazione, la scrittura dei protagonisti e il livello di dettaglio raggiunto da Rockstar Games.

Le poche critiche emerse sembrano concentrarsi soprattutto su alcuni elementi ereditati dalla tradizione dello studio, come missioni talvolta ancora molto guidate e una struttura narrativa che in alcuni momenti può risultare meno incisiva. Si tratta però di osservazioni che, almeno stando ai voti pubblicati finora, non hanno impedito a GTA 6 di raccogliere una quantità impressionante di valutazioni perfette.