Fastweb porta la fibra domestica a 10 Gbit/s. Dal 12 ottobre 2026 l'operatore propone l'Opzione Fibra 10 Giga, che consente di arrivare fino a 10 Gbit/s in download e fino a 2 Gbit/s in upload. Rispetto alla fibra FTTH attuale, ferma a 2,5 Gbit/s, la velocità in download è quattro volte superiore e quella in upload è doppia. L'opzione costa 5 euro al mese, può essere abbinata a tutte le offerte Fastweb Casa e include il nuovo modem Seven X con Wi-Fi 7 Tri Band.

Tecnologia XGS-PON Alla base del servizio c'è la tecnologia XGS-PON, evoluzione della fibra ottica fino a casa (FTTH) che Fastweb attiva sulla sua rete. Viene presentata come "la nuova era della connessione" e descritta come una linea pensata per le abitazioni in cui computer, smart TV, console, telefoni e dispositivi per la casa intelligente restano collegati insieme per tutta la giornata. Credit: fastweb Il primo vantaggio è la maggiore capacità complessiva della linea. Fastweb cita tre ambiti in cui la differenza dovrebbe essere più evidente: lo streaming in alta definizione su più schermi contemporaneamente, anche nelle ore di punta; il gaming online, con una latenza ridotta; le videochiamate, che dovrebbero risultare più fluide e stabili. Si aggiungono gli usi che richiedono molta banda in upload, come i backup in cloud o l'invio di video e progetti pesanti per chi lavora da casa. Credit: fastweb In concreto, un file da 100 GB, grande quanto un videogioco di ultima generazione, alla velocità nominale di 10 Gbit/s si scarica in circa 80 secondi, mentre a 2,5 Gbit/s servono oltre cinque minuti. Per fare un esempio, è possibile scaricare GTA 6 in circa 180 secondi, considerando le sue dimensioni di download, Fastweb precisa che si tratta di valori teorici, che dipendono anche dal server di origine e dal dispositivo utilizzato, ma che danno l'ordine di grandezza del salto prestazionale.

Modem e Wireless Il modem Seven X viene consegnato a chi sceglie l'opzione, con qualsiasi offerta Casa. Sul retro ha la porta ottica per il cavo in fibra, una porta WAN da 10 Gbit/s, una LAN da 10 Gbit/s e due LAN da 1 Gbit/s, oltre a due prese telefoniche, una USB-A e una USB-C per l'alimentazione. Grazie alla LAN a 10 Gbit/s, la velocità può essere sfruttata per intero anche da un singolo computer, a patto che disponga di una scheda di rete adeguata. Credit: fastweb Sul lato wireless il Seven X adotta il Wi-Fi 7 Tri Band con configurazione 4x4 su ciascuna delle bande a 2,4, 5 e 6 GHz. La capacità aggregata dichiarata arriva a 19,6 Gbit/s, contro i 7,2 del Seven standard. La tecnologia Multi-Link Operation, nelle varianti STR ed eMLSR, combina le tre bande in un'unica connessione, e il modem può gestire fino a 128 dispositivi. Restano le funzioni già presenti sul Seven: la modalità Eco, con un risparmio energetico fino al 20% in versione Light e fino al 50% in versione Deep, il controllo da remoto tramite l'app MyFastweb e la compatibilità con il Booster Seven. La scocca è realizzata per il 95% in plastica riciclata e l'imballo per intero in cartone riciclato. Chi preferisce usare un apparato proprio può farlo, purché compatibile con XGS-PON. In questo caso Fastweb fornisce gratuitamente un ONT esterno, installato da un tecnico, al quale collegare il dispositivo del cliente. Se la richiesta arriva dopo l'attivazione della linea, l'ONT viene consegnato entro cinque giorni lavorativi.