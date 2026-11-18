Rockstar ha lavorato duramente per rendere le missioni di GTA 6 più aperte e flessibili, permettendo ai giocatori di scegliere liberamente come completarle, ma non è stato affatto semplice.

Rockstar ha lavorato per rendere le missioni di GTA 6 meno lineari e più libere, cercando di ridurre i confini tra le fasi durante e fuori dagli incarichi. Si tratta di un approccio che lo studio ha già sperimentato in passato, ma che con il nuovo capitolo si è rivelato ancora più complesso da realizzare. L'obiettivo del team è quello di offrire ai giocatori una maggiore libertà di scelta, permettendo loro di sperimentare approcci differenti e di completare le missioni in modi più vicini al proprio stile di gioco.

Rockstar puntava a missioni meno rigide I colleghi di GamesRadar+ hanno avuto modo di intervistare Stephen Donkin, vicepresidente del reparto di progettazione di Rockstar Games, che ha raccontato gli sforzi compiuti dal team per rendere l'esperienza delle missioni più aperta e flessibile. "Abbiamo lavorato sodo su questo gioco per rendere meno netti i confini tra 'in missione' e 'fuori missione' e persino tra i diversi tipi di missione". Gli obiettivi dei singoli incarichi potrebbero essere lasciati volutamente più aperti, dando al giocatore una certa libertà nella scelta dell'approccio da utilizzare per portarli a termine. Come spiegato da David Hynd, vicepresidente del reparto tecnologico di Rockstar, il team ha riflettuto a lungo su come rendere il gameplay più flessibile, cercando di applicare questa filosofia anche alle missioni. Rockstar ha voluto rendere le missioni più flessibili Nello specifico, uno degli obiettivi era ridurre il numero di situazioni in cui il giocatore si ritrova davanti a un fallimento della missione, soprattutto quando decide di sperimentare soluzioni alternative. Rockstar voleva infatti incoraggiare approcci differenti, lasciando maggiore spazio allo stile di gioco e alle decisioni personali di ciascun giocatore. "Il team ha adottato una filosofia di progettazione più aperta in questo progetto. Ad esempio, volevamo davvero ridurre il numero di 'fallimenti di missione' per i giocatori che sperimentano o provano qualcosa di diverso. E volevamo incoraggiare il giocatore a fare ciò che riteneva giusto per il proprio stile di gioco", ha detto Hynd.