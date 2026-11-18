La promozione copre l'intera gamma di ricariche disponibili su Instant Gaming per PS4 e PS5, consentendovi di combinare più codici per raggiungere qualsiasi cifra desiderata. Oltre al taglio da 80 euro, sono infatti acquistabili con lo stesso sconto effettivo del 5% la card da 10 euro a 9,49 euro (con un risparmio di 0,51 euro), quella da 20 euro a 18,99 euro (risparmio di 1,01 euro), il taglio da 50 euro a 47,49 euro (risparmio di 2,51 euro), la ricarica da 60 euro a 56,99 euro (risparmio di 3,01 euro), la card da 100 euro a 94,99 euro (risparmio di 5,01 euro) e infine il taglio massimo da 150 euro a 142,49 euro (risparmio di 7,51 euro). Per ottenere subito i codici digitali, potete sfruttare i box dedicati.

Se avete intenzione di fare acquisti sullo store digitale di Sony nelle prossime ore, su Instant Gaming sono tornate disponibili tutte le Gift Card PlayStation Store per account italiani con un ribasso uniforme del 5% su ogni taglio. Prendendo come riferimento la Gift Card PlayStation Store da 80 euro, lo store applica una riduzione a catalogo del 5% fissando il prezzo a 75,99 euro. Trattandosi di credito digitale, le gift card sono esenti da IVA, quindi la cifra mostrata corrisponde esattamente all'importo finale richiesto al momento del pagamento, senza alcun rincaro successivo: lo sconto effettivo si conferma quindi al 5%, garantendovi un risparmio reale immediato di 4,01 euro.

Grand Theft Auto VI al debutto su PS5 con un taglio immediato sul prezzo di listino

Il tempismo di questa promozione permette un piccolo risparmio anche in vista del debutto di Grand Theft Auto VI (GTA 6), atteso su PlayStation 5 domani, giovedì 19 novembre 2026, con sblocco fissato allo scoccare della mezzanotte e pre-scaricamento già attivo. Trattandosi di un'uscita al day one, il titolo Rockstar Games viene venduto a prezzo pieno sul PlayStation Store italiano: 79,99 euro per la Standard Edition e 99,99 euro per la Ultimate Edition.

Acquistando su Instant Gaming la Gift Card PlayStation Store da 80 euro a 75,99 euro, potete riscattare il credito sul vostro profilo PlayStation Network e coprire interamente il costo della Standard Edition di GTA 6, ottenendo di fatto uno sconto diretto su un titolo appena lanciato che non gode di promozioni ufficiali. Allo stesso modo, chi punta ai contenuti extra della Ultimate Edition può affidarsi alla card da 100 euro venduta a 94,99 euro, tagliando subito oltre cinque euro dalla spesa complessiva.

Il credito aggiunto tramite queste carte regalo si somma al saldo del vostro account e può essere speso liberamente anche sui titoli già ribassati dalle promozioni ufficiali del Black Friday attualmente in corso su PlayStation Store. Questo meccanismo permette di cumulare il 5% di risparmio ottenuto sull'acquisto della gift card con gli sconti applicati da Sony sui singoli giochi, abbassando ulteriormente la spesa finale su numerose produzioni di primo piano.

Tra le offerte più interessanti del catalogo PlayStation Store spiccano diverse novità ed edizioni complete per PS5. Sul fronte horror e azione troviamo Silent Hill: Townfall - Deluxe Edition scontato del 20% a 47,99 euro anziché 59,99 euro, The Blood of Dawnwalker proposto a 55,99 euro rispetto ai 69,99 euro di base (-20%), Resident Evil Requiem Deluxe Edition che cala del 38% passando da 89,99 euro a 55,79 euro e Control Resonant Digital Deluxe Edition, ribassato del 20% a 55,99 euro contro i 69,99 euro originali. Non mancano grandi produzioni action e avventura come Marvel's Wolverine, che scende del 25% da 79,99 euro a 59,99 euro, 007 First Light, dimezzato del 50% da 69,99 euro a 34,99 euro, e Saros Digital Deluxe Edition, disponibile a 69,29 euro invece di 89,99 euro (-23%).

Per gli appassionati di giochi di ruolo, sport e mondi aperti, il Black Friday propone Baldur's Gate 3 - Edizione Digitale Deluxe per PS5 a 55,99 euro anziché 79,99 euro (-30%), Cyberpunk 2077: Ultimate Edition tagliato del 50% da 69,99 euro a 34,99 euro, Dune: Awakening - Edizione Deluxe a 48,99 euro rispetto ai 69,99 euro di listino (-30%) ed EA SPORTS FC 27 Standard Edition per PS4 e PS5 a 39,99 euro invece di 79,99 euro (-50%).

Chi desidera recuperare la saga Square Enix può infine approfittare del taglio dell'80% su Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS5, che scende da 49,99 euro a 9,99 euro, oppure sulla versione Final Fantasy VII Remake per PS4, proposta a 7,99 euro contro i 39,99 euro di partenza (-80%).

Una volta completato l'ordine su Instant Gaming, il codice alfanumerico da 12 cifre viene consegnato istantaneamente in formato digitale ed è valido per account PlayStation Network italiani. Per riscattarlo è sufficiente accedere alla sezione Riscatta codici direttamente dalla dashboard di PS5 o PS4, tramite browser web oppure attraverso l'applicazione ufficiale PlayStation App: il credito non ha scadenza una volta caricato sul profilo e resta utilizzabile per giochi completi, espansioni e abbonamenti PlayStation Plus.