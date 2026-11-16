PS Store rilancia gli sconti del Black Friday con nuove offerte tra Wolverine, Control Resonant e altri

Sony ha rilanciato gli sconti del Black Friday attualmente in corso su PlayStation Store con nuove offerte su ulteriori giochi in digitale, tra i quali troviamo anche uscite molto recenti e interessanti come Marvel's Wolverine, Control Resonant, 007 First Light e altri.

Si tratta di un'estensione dell'iniziativa già in corso da alcuni giorni: di fatto il Black Friday è stato avviato su PlayStation Store nei primi di novembre con oltre 2.000 offerte per giochi e DLC per PS4 e PS5, ma in questo caso il catalogo in promozione si amplia ulteriormente aggiungendo alcuni pesi massimi.

Il termine finale della nuova mandata di sconti è il 30 novembre, dunque ci sono comunque altre due settimane per sfruttare l'iniziativa, e qui sotto riportiamo alcuni esempi che possono risultare particolarmente interessanti.