PS Store rilancia gli sconti del Black Friday con nuove offerte tra Wolverine, Control Resonant e altri

Sony ha rilanciato gli sconti del Black Friday attualmente in corso su PlayStation Store con nuove offerte su ulteriori giochi in digitale, tra i quali troviamo anche uscite molto recenti e interessanti come Marvel's Wolverine, Control Resonant, 007 First Light e altri.
Si tratta di un'estensione dell'iniziativa già in corso da alcuni giorni: di fatto il Black Friday è stato avviato su PlayStation Store nei primi di novembre con oltre 2.000 offerte per giochi e DLC per PS4 e PS5, ma in questo caso il catalogo in promozione si amplia ulteriormente aggiungendo alcuni pesi massimi.
Il termine finale della nuova mandata di sconti è il 30 novembre, dunque ci sono comunque altre due settimane per sfruttare l'iniziativa, e qui sotto riportiamo alcuni esempi che possono risultare particolarmente interessanti.
Qualche esempio fra gli sconti
Sempre per oggi, 16 novembre, Sony ha annunciato anche nuovi sconti su hardware e accessori venduti attraverso PlayStation Direct o rivenditori partner, con ulteriori dettagli che dovrebbero essere svelati nelle prossime ore.
Con l'avvicinamento al vero e proprio Black Friday tradizionale, dunque, si estendono gli sconti ufficiali organizzati da PlayStation, sebbene al momento questi non sembrino coinvolgere le console PS5, in attesa di eventuali sviluppi.
Alcuni esempi interessanti tra i nuovi sconti sono i seguenti:
- Marvel's Wolverine - €59,99 (-25%)
- God of War: Sons of Sparta - €17,99 (-40%)
- Control Resonant - €47,99 (-20%)
- Saros - €49,59 (-38%)
- STAR WARS Zero Company - € 47,99 (-20%)
- DOOM: The Dark Ages - €24,99 (-50%)
- Dead Space €7,99 (-90%)
- MARVEL Tokon - €49,69 (-29%)
- HALO: Campaign Evolved - €35,99 (-40%)
- Starfield - €24,99 (-50%)
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 - € 39,99 (-20%)
- Nioh 3 - €39,99 (-50%)
- Ace Combat 8 - €63,99 (-20%)
- Pentiment - €4,99 (-75%)
- RoboCop: Rogue City - €3,99 (-90%)
- Avowed - €24,99 (-50%)
- Battlefield 6 - €26,39 (-67%)
- Unicorn Overlord - €14,99 (-75%)
- Kingdom Come: Deliverance 2 - 24,49€ (-65%)
Molti dei titoli elencati si trovano al prezzo più basso di sempre registrato finora, oppure replicano lo sconto maggiore visto in precedenza, dunque questa è un'ondata di sconti davvero molto interessante.
Per una visione completa delle offerte vi rimandiamo alla versione web di PlayStation Store che riporta la panoramica ufficiale del negozio online per i giochi digitali su PS5 e PS4, oppure a uno dei siti specializzati nel tracciamento dei prezzi come DekuDeals.
Molti degli sconti partiti già dal 4 novembre sono destinati a terminare il 20 novembre, mentre quelli in partenza oggi generalmente arrivano fino al 30 novembre.