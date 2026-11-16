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PS Store rilancia gli sconti del Black Friday con nuove offerte tra Wolverine, Control Resonant e altri

Il Black Friday continua su PlayStation Store con una ulteriore espansione degli sconti: le nuove offerte iniziano oggi e comprendono anche diversi titoli molto recenti e interessanti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/11/2026
Il logo di PlayStation Store

Sony ha rilanciato gli sconti del Black Friday attualmente in corso su PlayStation Store con nuove offerte su ulteriori giochi in digitale, tra i quali troviamo anche uscite molto recenti e interessanti come Marvel's Wolverine, Control Resonant, 007 First Light e altri.

Si tratta di un'estensione dell'iniziativa già in corso da alcuni giorni: di fatto il Black Friday è stato avviato su PlayStation Store nei primi di novembre con oltre 2.000 offerte per giochi e DLC per PS4 e PS5, ma in questo caso il catalogo in promozione si amplia ulteriormente aggiungendo alcuni pesi massimi.

Il termine finale della nuova mandata di sconti è il 30 novembre, dunque ci sono comunque altre due settimane per sfruttare l'iniziativa, e qui sotto riportiamo alcuni esempi che possono risultare particolarmente interessanti.

Qualche esempio fra gli sconti

Sempre per oggi, 16 novembre, Sony ha annunciato anche nuovi sconti su hardware e accessori venduti attraverso PlayStation Direct o rivenditori partner, con ulteriori dettagli che dovrebbero essere svelati nelle prossime ore.

Con l'avvicinamento al vero e proprio Black Friday tradizionale, dunque, si estendono gli sconti ufficiali organizzati da PlayStation, sebbene al momento questi non sembrino coinvolgere le console PS5, in attesa di eventuali sviluppi.

I controller PS5 DualSense sono in offerta con sconti fino al 20%, anche il DualSense Edge costa meno I controller PS5 DualSense sono in offerta con sconti fino al 20%, anche il DualSense Edge costa meno

Alcuni esempi interessanti tra i nuovi sconti sono i seguenti:

  • Marvel's Wolverine - €59,99 (-25%)
  • God of War: Sons of Sparta - €17,99 (-40%)
  • Control Resonant - €47,99 (-20%)
  • Saros - €49,59 (-38%)
  • STAR WARS Zero Company - € 47,99 (-20%)
  • DOOM: The Dark Ages - €24,99 (-50%)
  • Dead Space €7,99 (-90%)
  • MARVEL Tokon - €49,69 (-29%)
  • HALO: Campaign Evolved - €35,99 (-40%)
  • Starfield - €24,99 (-50%)
  • Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 - € 39,99 (-20%)
  • Nioh 3 - €39,99 (-50%)
  • Ace Combat 8 - €63,99 (-20%)
  • Pentiment - €4,99 (-75%)
  • RoboCop: Rogue City - €3,99 (-90%)
  • Avowed - €24,99 (-50%)
  • Battlefield 6 - €26,39 (-67%)
  • Unicorn Overlord - €14,99 (-75%)
  • Kingdom Come: Deliverance 2 - 24,49€ (-65%)

Molti dei titoli elencati si trovano al prezzo più basso di sempre registrato finora, oppure replicano lo sconto maggiore visto in precedenza, dunque questa è un'ondata di sconti davvero molto interessante.

Per una visione completa delle offerte vi rimandiamo alla versione web di PlayStation Store che riporta la panoramica ufficiale del negozio online per i giochi digitali su PS5 e PS4, oppure a uno dei siti specializzati nel tracciamento dei prezzi come DekuDeals.

Molti degli sconti partiti già dal 4 novembre sono destinati a terminare il 20 novembre, mentre quelli in partenza oggi generalmente arrivano fino al 30 novembre.

#PlayStation Store #Sconti
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