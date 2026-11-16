Il monitor curvo AOC QHD da 27" e 240 Hz è al minimo storico per il Black Friday

In occasione del Black Friday, su Amazon è disponibile il monitor curvo AOC QHD da 27" (modello CQ27G4Z2) a 149 € rispetto al prezzo mediano di 179 €, permettendoti di risparmiare il 17%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Gaming fluido e immagini nitide
Questo display curvo offre un'esperienza ancora più immersiva, mentre il pannello Fast VA ad alto contrasto offre neri profondi e tempi di risposta rapidi per gameplay fluidi. Con VESA DisplayHDR 400, inoltre, la luminosità è migliorata e il contrasto è più elevato, con colori ancora più vividi. Troviamo inoltre AMD FreeSync Premium per un'esperienza di gioco fluida con bassa latenza, mentre la modalità Anti-Blue riduce la luce blu dannosa per una visione più confortevole, permettendoti di giocare a lungo senza affaticare gli occhi.
Nel complesso si tratta di un buon prodotto, adatto a chi non ha esigenze particolarmente specifiche. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.