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Il monitor curvo AOC QHD da 27" e 240 Hz è al minimo storico per il Black Friday

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor AOC QHD a prezzo scontato, con frequenza di aggiornamento a 240 Hz, tempi di risposta rapidi e immagini nitide.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/11/2026
Monitor AOC QHD

In occasione del Black Friday, su Amazon è disponibile il monitor curvo AOC QHD da 27" (modello CQ27G4Z2) a 149 € rispetto al prezzo mediano di 179 €, permettendoti di risparmiare il 17%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Gaming fluido e immagini nitide

Questo display curvo offre un'esperienza ancora più immersiva, mentre il pannello Fast VA ad alto contrasto offre neri profondi e tempi di risposta rapidi per gameplay fluidi. Con VESA DisplayHDR 400, inoltre, la luminosità è migliorata e il contrasto è più elevato, con colori ancora più vividi. Troviamo inoltre AMD FreeSync Premium per un'esperienza di gioco fluida con bassa latenza, mentre la modalità Anti-Blue riduce la luce blu dannosa per una visione più confortevole, permettendoti di giocare a lungo senza affaticare gli occhi.

Il monitor curvo AOC QHD visto dall'alto
Il monitor curvo AOC QHD visto dall'alto

Nel complesso si tratta di un buon prodotto, adatto a chi non ha esigenze particolarmente specifiche. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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