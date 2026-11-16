Allevare creature rimbalzanti su un pianeta alieno: Slime Rancher per PC e Mac cala dell'89% su Instant Gaming

Se il vostro sogno è sempre stato gestire una fattoria su un pianeta remoto, su Instant Gaming è disponibile Slime Rancher in versione PC e Mac (Steam) a poco più di due euro . Il prezzo di listino ufficiale ammonta a 19 euro, ma lo store applica a catalogo un taglio del 91%, proponendo la chiave a una cifra netta di 1,79 euro. Aggiungendo l'IVA al 22%, la somma richiesta per l'acquisto sale a 2,18 euro, importo che fissa lo sconto effettivo all'89% e vi garantisce un risparmio reale di 16,82 euro. Per riscattare il codice e iniziare il download, potete fare riferimento al box dedicato o al link all'offerta presente nell'articolo.

Esplorazione, allevamento e incroci nella Prateria: il gestionale di Monomi Park

La vicenda segue Beatrix LeBeau, una giovane allevatrice coraggiosa che decide di lasciarsi la Terra alle spalle per trasferirsi a mille anni luce di distanza, nella Prateria Lontana Lontana. Ereditato un vecchio ranch polveroso, il vostro compito è rimetterlo in sesto esplorando un mondo alieno vivace e ricco di segreti, suddiviso in biomi variegati come la Barriera Corallina Secca, la Cava Indaco, la Coperta di Muschio e il Deserto di Vetro. Lungo i sentieri si incontrano i diari olografici lasciati dal precedente proprietario, Hobson Twillgers, che accompagnano la progressione con una storia leggera e malinconica fatta di scoperte e legami a distanza.

Il gameplay fonde esplorazione in prima persona e simulazione gestionale ruotando attorno al Vacpack, un avanzato zaino aspiratore con cui risucchiare e sparare risorse, frutta, ortaggi e decine di specie diverse di slime. Ogni creatura possiede abitudini alimentari e comportamenti specifici: bisogna costruire recinti dotati di reti aeree e generatori musicali per evitare fughe, coltivare orti su misura e raccogliere i plort prodotti dagli slime dopo i pasti. Vendendo questi cristalli al mercato dinamico si accumulano crediti per potenziare il jetpack, la capacità dei serbatoi e gli impianti della fattoria. Il sistema incoraggia inoltre a sperimentare con gli incroci, nutrendo uno slime con il plort di un'altra specie per creare ibridi più grandi e redditizi, facendo però attenzione a non generare i voraci Tarr, capaci di divorare l'intero allevamento se non vengono dissolti con l'acqua.

L'offerta comprende il gioco completo per giocatore singolo, incluse le modalità Avventura, Rilassata e Corsa all'oro, oltre a tutti gli aggiornamenti gratuiti che introducono le missioni secondarie nei laboratori e nelle tenute dei colleghi allevatori. Riscattando la chiave su Steam, il titolo si lega al vostro account, mentre l'integrazione con il client Valve assicura i salvataggi su cloud, il tracciamento degli achievement, l'interfaccia tradotta in italiano e una gestione reattiva dei comandi sia tramite mouse e tastiera sia con controller.