Slime Rancher su Instant Gaming a pochi euro: il sandbox indie in offerta per PC e Mac Steam

Su Instant Gaming è disponibile Slime Rancher per PC e Mac Steam a prezzo ridotto rispetto al costo ufficiale. Il sandbox indie di Monomi Park, diventato negli anni un piccolo fenomeno grazie al suo stile colorato e alla formula rilassata, viene proposto con un taglio di prezzo significativo. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta attuale è di 2,89€ IVA esclusa, che diventano 3,53€ con IVA italiana al 22%, con uno sconto dell'81,4% rispetto al prezzo di listino di 19€. Un livello di prezzo molto basso per un titolo che continua a mantenere una buona popolarità anche a distanza dal lancio.