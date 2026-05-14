Slime Rancher su Instant Gaming a pochi euro: il sandbox indie in offerta per PC e Mac Steam

Su Instant Gaming è disponibile Slime Rancher per PC e Mac Steam a prezzo ridotto rispetto al costo ufficiale. Il sandbox indie di Monomi Park, diventato negli anni un piccolo fenomeno grazie al suo stile colorato e alla formula rilassata, viene proposto con un taglio di prezzo significativo. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta attuale è di 2,89€ IVA esclusa, che diventano 3,53€ con IVA italiana al 22%, con uno sconto dell'81,4% rispetto al prezzo di listino di 19€. Un livello di prezzo molto basso per un titolo che continua a mantenere una buona popolarità anche a distanza dal lancio.
Un sandbox rilassato e molto riconoscibile
Slime Rancher punta su esplorazione e gestione in un mondo colorato popolato da creature gelatinose da raccogliere e allevare. Il gameplay è costruito su progressione libera, raccolta risorse e miglioramento della propria base.
Il tono generale è volutamente leggero, con un approccio più rilassante rispetto ai survival più tradizionali. A questo prezzo, può rappresentare una scelta interessante per chi cerca un'esperienza semplice ma ancora molto apprezzata dalla community. Qui la nostra recensione.
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