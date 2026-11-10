PlayStation Store si arricchisce su console con una nuova sezione

Senza annunci ufficiali o comunicati in pompa magna, Sony ha silenziosamente aggiornato il PlayStation Store su console , introducendo una novità pratica e lungamente attesa dalla community. Come segnalato da diversi utenti, all'interno del negozio digitale è comparsa una sezione dedicata interamente all'hardware, suddivisa in varie sottocategorie pensate per rendere la navigazione e l'acquisto di periferiche e piattaforme molto più rapidi e intuitivi.

Una scarsità di scorte che ha puntualmente riacceso il fenomeno del bagarinaggio : gli scalper sono tornati a fare incetta di unità per poi rimetterle in vendita a cifre esorbitanti su piattaforme d'asta come eBay. La presenza di una vetrina hardware integrata direttamente nell'ecosistema della console offre dunque ai giocatori un ulteriore punto d'appoggio ufficiale per monitorare le disponibilità a prezzo di listino.

L'apertura di questo nuovo hub rappresenta un'ottima notizia soprattutto per chi è ancora a caccia di una PlayStation 5 Pro . La versione di fascia alta della console Sony si è rivelata finora particolarmente difficile da reperire sul mercato, complice l'avvicinarsi a grandi passi dell'attesissimo lancio di Grand Theft Auto 6 .

La presenza a sorpresa di PSVR 2 e l'espansione su app e web

A destare particolare curiosità tra le varie sottosezioni è la comparsa di uno spazio riservato a PlayStation VR2. La scelta ha colto di sorpresa la community, soprattutto alla luce delle recenti manovre commerciali di Sony, che nei mesi scorsi ha iniziato a rimuovere progressivamente il visore per la realtà virtuale e i relativi accessori dal catalogo del proprio store proprietario PlayStation Direct.

Al momento, la nuova categoria dedicata all'hardware è visibile esclusivamente accedendo al PlayStation Store direttamente da console PS5. Tuttavia, è possibile che nelle prossime settimane la funzionalità venga estesa anche alla versione browser del negozio digitale e all'applicazione mobile PlayStation App, uniformando così l'esperienza d'acquisto su tutte le piattaforme dell'ecosistema Sony.