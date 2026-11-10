I fan di GTA 6 sono divisi sulla mancanza di una modalità a 60 FPS: alcuni capiscono, altri criticano

La notizia non coglie del tutto impreparata l'industria: data la scala monumentale del progetto, l'incredibile densità visiva e i precedenti storici dello studio newyorkese, molti addetti ai lavori e appassionati davano per scontata l'adozione dei 30 FPS. Ciononostante, una fetta consistente di pubblico confidava nella potenza supplementare di PS5 Pro per poter contare su una modalità a 60 FPS o, quanto meno, su un compromesso a 40 FPS per schermi a 120 Hz. L'assenza di qualsiasi modalità prestazioni alternativa ha invece acceso il dibattito su tutti i principali social network .

Una delle questioni più discusse degli ultimi anni attorno allo sviluppo di Grand Theft Auto 6 ha finalmente trovato una risposta ufficiale, non senza scatenare accese controversie. Rockstar Games ha confermato che il gioco punterà a un target di 30 fotogrammi al secondo su tutte le console, includendo esplicitamente anche PlayStation 5 Pro.

Il collo di bottiglia della CPU e le ragioni tecniche: il fronte della comprensione

Di fronte all'ufficialità, una parte della community ha mostrato piena comprensione per le esigenze produttive di Rockstar, sottolineando come la rinuncia a un framerate elevato sia il prezzo obbligato da pagare per sostenere una simulazione ambientale senza precedenti:

"È un peccato che non siano riusciti a farlo girare a 40 o 60 FPS, e sarebbe stato senz'altro molto meglio giocarlo a 60, ma capisco perfettamente perché sia successo. Non si può creare il gioco più denso, dettagliato e graficamente avanzato della generazione senza scendere a compromessi."

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Diversi utenti hanno evidenziato i limiti strutturali dell'hardware, puntando il dito sul collo di bottiglia legato alla CPU piuttosto che alla potenza grafica:

"GTA 6 gestisce una quantità enorme di sistemi complessi in contemporanea, e raggiungere quel livello di realismo mantenendo un framerate elevato è impossibile a causa del collo di bottiglia della CPU. Rockstar Games ha dovuto scegliere se tagliare sistemi come la densità dei PNG, l'intelligenza artificiale, il traffico e gli eventi casuali per favorire il framerate, oppure preservare tutto puntando ai 30 FPS per garantire il massimo realismo possibile. Ora sappiamo che hanno scelto la seconda strada."

C'è inoltre chi ricorda i precedenti dello studio, affermando che "i 30 FPS in Red Dead Redemption 2 erano eccellenti: finché la latenza dei comandi resta ridotta e non si verificano cali di frame vistosi, GTA 6 andrà benissimo".