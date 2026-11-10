GTA 6 girerà a 30 FPS su console: Rockstar conferma anche alcune migliorie per PS5 Pro

In attesa del debutto di GTA 6 , previsto per il 19 novembre, Rockstar Games ha condiviso nuove informazioni sulle prestazioni del gioco su console. Alcune indiscrezioni erano già emerse di recente, ma adesso abbiamo un quadro più chiaro di cosa aspettarci su Xbox Series X|S e PlayStation 5. Quest'ultima, in particolare nella sua versione Pro, potrà beneficiare di alcuni miglioramenti specifici pensati per valorizzare ulteriormente la resa grafica.

Prestazioni su console e migliorie esclusive su PS5 Pro

L'annuncio di Rockstar è arrivato in concomitanza con l'avvio del preload del gioco. La compagnia ha confermato ufficialmente che GTA 6 è progettato per girare a 30 FPS su PS5 e Xbox Series X|S. Il titolo è stato sviluppato interamente da zero per sfruttare l'hardware delle console di attuale generazione, con l'obiettivo di preservare la qualità visiva e la ricchezza del mondo di Leonida senza compromessi eccessivi.

Al momento, Rockstar non ha chiarito se saranno disponibili ulteriori modalità grafiche, che permettano di personalizzare l'esperienza in base alle proprie preferenze, ad esempio privilegiando la fluidità o la qualità visiva. Considerando che il debutto è ormai vicino, non dovrebbe comunque mancare molto prima di scoprire ulteriori dettagli.

"Grand Theft Auto VI è stato sviluppato interamente da zero per offrire la migliore esperienza possibile sulle console di attuale generazione, puntando a 30 fotogrammi al secondo e spingendo entrambe le piattaforme ai loro limiti assoluti per dare vita al vasto e ricco mondo di Leonida, mantenendo al contempo la densità e la fedeltà visiva di tutti i suoi ambienti e dei suoi abitanti", ha scritto Rockstar sul sito.

GTA 6 girerà a 30 FPS su console

Per quanto riguarda PlayStation 5 Pro, GTA 6 supporterà la tecnologia PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) e le ombre con ray tracing, due caratteristiche che contribuiranno a offrire una "grafica mozzafiato, con una nitidezza migliorata", come promesso da Rockstar. L'annuncio del supporto al PSSR arriva dopo il debutto, avvenuto all'inizio di quest'anno, della versione aggiornata della tecnologia, nota come PSSR 2.0. Questa soluzione sfrutta le tecnologie sviluppate nell'ambito della collaborazione tra Sony e AMD nell'ambito del Project Amethyst, che ha contribuito anche alla realizzazione di FSR 4.

Un ulteriore dettaglio interessante emerge dai metadati individuati nei file del preload di GTA 6, che fanno riferimento alla versione 13.60 del PSSR. Si tratta di un'implementazione più recente rispetto alla 13.00A utilizzata, ad esempio, da Cyberpunk 2077. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali da parte di Rockstar sull'effettivo utilizzo di questa versione nel gioco.