GTA 6 è entrato in fase Gold, così tardi?

GTA 6 è entrato in fase gold , quindi la versione 1.0 è pronta per arrivare sul mercato. Non ci sono stati annunci in merito da parte del team di sviluppo, ma la notizia è stata data da Strauss Zelnick, amministratore delegato dell'editore Take-Two Interactive, durante una call dell'ultimo resoconto finanziario della compagnia, quello da cui si è appreso che i preordini del gioco sono andati oltre ogni aspettativa .

Cosa significa fase gold?

La fase gold (o "andare gold", dall'inglese going gold) è il momento in cui lo sviluppo di un videogioco è considerato concluso e la versione finale viene approvata per la produzione e la distribuzione. È un'espressione nata con l'affermazione dei supporti ottici, quando cioè gli editori hanno iniziato a spedire i dischi "gold master" per iniziare la produzione di massa delle copie fisiche dei giochi. L'espressione è rimasta anche nel mondo digitale, nonostante ormai il concetto sia diventato molto più sfumato, come dimostra proprio il caso di GTA 6. Rimane comunque utile per capire se un gioco possa subire o meno ritardi.

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Chiariamo meglio il concetto: andare in Gold non significa che il gioco sia completamente privo di bug, ma soltanto che, in teoria, ha superato i test di qualità interni e la certificazione delle piattaforme su cui sarà giocabile. Prima si parlava di codice congelato per il lancio, ma con l'affermazione del digitale il concetto si è perso per strada, visto che spesso gli utenti si ritrovano a dover scaricare grosse patch proprio al momento dello sblocco.

Inoltre, gli aggiornamenti successivi al day one sono spesso numerosi, soprattutto per le produzioni più grosse, tanto che a distanza di mesi, quando non proprio di settimane, i giochi diventano spesso molto differenti rispetto a ciò che erano al momento dell'arrivo sul mercato. Immaginiamo che lo stesso varrà anche per GTA 6, considerando che è un progetto mastodontico e che il predecessore è stato aggiornato praticamente fino all'altro ieri.