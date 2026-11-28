La passione per GTA 6 sembra aver spinto alcuni giocatori a trovare spazio per il nuovo titolo di Rockstar anche nelle situazioni meno convenzionali. Chiaramente, nella nostra epoca il tutto finisce per essere esposto sui social. È quanto accaduto ad Adrian Bryant, 24 anni, diventato protagonista di una polemica virale dopo aver condiviso su TikTok un video in cui lo si vede giocare al titolo durante il travaglio della moglie, ricoverata in ospedale in attesa della nascita del loro secondo figlio.
Il momento giusto?
Nel filmato, che ha raccolto quasi due milioni di visualizzazioni, la telecamera inquadra inizialmente il televisore, sul quale sono visibili Jason e Lucia alle prese con le attività di gioco. Successivamente, l'inquadratura si sposta sulla moglie Autumn, che osserva il marito con un'espressione piuttosto contrariata. La scena, registrata direttamente nella sala parto, ha provocato tante reazioni, molte delle quali negative.
Molti commentatori hanno giudicato inopportuno il comportamento di Bryant, sottolineando come quello non fosse certamente il momento adatto per dedicarsi ai videogiochi. Alcuni hanno ipotizzato che anche il personale sanitario presente in ospedale potesse guardare con disapprovazione la situazione, mentre altri si sono spinti a suggerire alla donna di divorziare. Non sono mancati neppure commenti di incredulità da parte di altri giocatori, secondo i quali esistono momenti in cui sarebbe meglio mettere da parte la propria passione per il gaming.
Decisione comune
La vicenda ricorda altri episodi simili che avevano già fatto discutere in passato. In un caso, un giocatore si è messo a giocare con Xbox Series S mentre la moglie partoriva; in un altro, un uomo aveva continuato a seguire una diretta dello streamer Dr Disrespect durante il travaglio della compagna.
Bryant ha comunque deciso di chiarire pubblicamente quanto accaduto, spiegando che la situazione era stata concordata con la moglie. Secondo il suo racconto, infatti, era stata proprio Autumn a suggerirgli di portare la console in ospedale. Non si trattava nemmeno di una novità per la coppia: anche in occasione della nascita del primo figlio avevano adottato la stessa soluzione.
L'uomo ha inoltre precisato di aver giocato soltanto per circa un'ora, trascorrendo successivamente il tempo insieme alla moglie guardando film e ascoltando musica in attesa della nascita del bambino. Una spiegazione che ridimensiona almeno in parte le polemiche, considerando che la decisione sarebbe stata condivisa da entrambi.