Il momento giusto?

Nel filmato, che ha raccolto quasi due milioni di visualizzazioni, la telecamera inquadra inizialmente il televisore, sul quale sono visibili Jason e Lucia alle prese con le attività di gioco. Successivamente, l'inquadratura si sposta sulla moglie Autumn, che osserva il marito con un'espressione piuttosto contrariata. La scena, registrata direttamente nella sala parto, ha provocato tante reazioni, molte delle quali negative.

Due scatti dal video

Molti commentatori hanno giudicato inopportuno il comportamento di Bryant, sottolineando come quello non fosse certamente il momento adatto per dedicarsi ai videogiochi. Alcuni hanno ipotizzato che anche il personale sanitario presente in ospedale potesse guardare con disapprovazione la situazione, mentre altri si sono spinti a suggerire alla donna di divorziare. Non sono mancati neppure commenti di incredulità da parte di altri giocatori, secondo i quali esistono momenti in cui sarebbe meglio mettere da parte la propria passione per il gaming.