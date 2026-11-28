Notizia dell'ultimo minuto: autista ruba un'auto e guida in modo spericolato, imitando GTA 6. Scandaloso. Questi giochi ti fanno fare cose che non avresti mai pensato di fare, vecchio mio. Da venticinque anni Rockstar mette milioni di persone al volante di automobili rubate, in fuga dalla polizia, con una città intera a disposizione e pochissimi scrupoli a bordo. E la domanda da venticinque anni è sempre la stessa: è Rockstar che ha inventato la criminalità o è il classico dilemma dell'uovo e della gallina? Lo sappiamo che c'è chi si diverte a completare le missioni, chi passa ore a esplorare ogni angolo della mappa e chi, dopo aver parcheggiato davanti a un negozio, decide che sarebbe un peccato non rapinarlo. Poi spegne la console, torna alla propria vita e magari si sente pure una persona rispettabile. Ma siamo davvero sicuri che tutta quella violenza rimanga a Los Santos o a Vice City?

Quando il mondo non ci aspetta: la simulazione della vita nei videogiochi, oltre GTA 6 È dal 19 novembre 2026, da quando Grand Theft Auto VI è finalmente giunto nelle nostre case, che l'annosa domanda rispunta dallo specchietto retrovisore delle nostre vite: giocare a GTA ci rende davvero più violenti? Da una parte c'è chi considera la serie di Rockstar una rappresentazione estrema della violenza, dall'altra chi sostiene che nessuno abbia mai confuso davvero un videogioco con la realtà. Nel mezzo, da qualche parte tra un inseguimento e una sparatoria, ci sono psicologi, psichiatri, neuroscienziati e ricercatori che da decenni cercano di capire che cosa accada nella testa di una persona quando impugna un controller. A questo punto vale la pena chiedersi che cosa succeda davvero nella nostra testa quando giochiamo a fare i criminali.

Bastano quindici minuti a GTA per farci arrabbiare Prima di trasformare Leonida in un laboratorio di psichiatria, occorre mettere un punto fermo: a una settimana dal lancio non esistono ancora studi clinici completi o longitudinali capaci di dimostrare che GTA VI produca determinati effetti psicologici sui suoi giocatori. Le ricerche disponibili riguardano soprattutto GTA IV, GTA V e i videogiochi violenti in generale e pareri di professionisti di salute mentale e comportamento umano.

La scienza, tuttavia, ha già attraversato più di vent'anni di discussioni su questo argomento e di risposte ce ne sono già in abbondanza, senza attendere troppo. Spoiler: non esiste una prova convincente che giocare a GTA trasformi una persona in un criminale. Ma (ed ecco il più grande "ma" della storia dei videogiochi) questo non significa che ogni esperienza videoludica sia psicologicamente neutra, che la violenza virtuale non possa suscitare emozioni o che il modo in cui interpretiamo le azioni sullo schermo sia privo di conseguenze. Immaginate di stare 15 minuti con questi qui dentro GTA 6 Prendiamo ad esempio, subito, uno degli aspetti più interessanti che la ricerca ha dimostrato riguardo la differenza tra aggressività videoludica e comportamento violento nella vita reale.

Nel 2016 Robert Lull e Brad Bushman, ricercatori della Ohio State University, hanno condotto un esperimento che utilizzava proprio Grand Theft Auto IV. Lo studio, intitolato Immersed in violence: Presence mediates the effect of 3D violent video gameplay on angry feelings, ha coinvolto 194 studenti universitari, invitati a giocare per quindici minuti. Una parte dei partecipanti doveva comportarsi violentemente, uccidendo il maggior numero possibile di personaggi, mentre gli altri erano invitati a svolgere un'attività pacifica: andare a giocare a bowling.

I ricercatori hanno anche modificato il livello di immersione visiva, facendo utilizzare ai partecipanti schermi bidimensionali di dimensioni differenti e uno schermo tridimensionale da 96 pollici. Dopo la sessione hanno misurato il loro stato emotivo attraverso questionari che comprendevano anche indicatori di rabbia e irritazione.

I risultati hanno mostrato livelli di rabbia più elevati tra coloro che avevano giocato in maniera violenta. L'effetto risultava ancora più marcato nei partecipanti che avevano utilizzato il sistema tridimensionale, probabilmente perché una maggiore immersione rendeva l'esperienza più coinvolgente. Il dato è interessante, ma va letto per quello che misura: una variazione emotiva immediatamente successiva a una breve sessione di gioco. Non dimostra che i partecipanti abbiano sviluppato una personalità più aggressiva, né tantomeno che siano diventati più propensi a commettere atti violenti. Cal Hampton: "Chi ha parlato di atti violenti?" È importantissima questa distinzione, perché rappresenta uno dei problemi più ricorrenti nella ricerca sui videogiochi: la rabbia è uno stato emotivo, l'aggressività può manifestarsi attraverso pensieri, atteggiamenti o comportamenti ostili, mentre la violenza criminale rappresenta un fenomeno molto più complesso, influenzato da numerosi fattori individuali e sociali. Passare dal primo al terzo livello richiede prove che non possono essere ricavate da un questionario compilato dopo quindici minuti di GTA.

Lo studio è comunque utile per comprendere quanto l'esperienza videoludica possa influenzare temporaneamente il nostro stato emotivo. La violenza rappresentata attraverso immagini coinvolgenti può provocare una risposta diversa rispetto a un'attività tranquilla, soprattutto quando il giocatore viene invitato a immedesimarsi in ciò che sta facendo. Ma un temporaneo aumento della rabbia non equivale a una trasformazione del comportamento quotidiano. Riuscite a vedere già adesso quanto la situazione sia complicata? Ed è solo l'inizio.

Due mesi a Los Santos, ma il cervello rimane qui Se un quarto d'ora di gioco può modificare temporaneamente l'umore, che cosa succede quando l'esposizione diventa quotidiana? È questa la domanda alla quale ha provato a rispondere uno degli esperimenti più interessanti condotti direttamente su Grand Theft Auto V.

Nel 2018 Simone Kühn e altri ricercatori hanno pubblicato su Molecular Psychiatry lo studio Does playing violent video games cause aggression? A longitudinal intervention study, successivamente apparso nel volume del 2019. I partecipanti adulti sono stati divisi in tre gruppi: uno ha giocato a GTA V, uno a The Sims 3 e un terzo non ha utilizzato videogiochi. L'esperimento è durato due mesi, con sessioni quotidiane, e ha coinvolto una batteria molto ampia di valutazioni psicologiche e comportamentali.

I ricercatori hanno esaminato aggressività, empatia, impulsività, capacità di autocontrollo, ansia, sintomi depressivi e diverse altre dimensioni del comportamento. Il risultato? Non sono emersi cambiamenti significativi nel gruppo che aveva giocato a GTA V, né rispetto a quello che aveva utilizzato The Sims 3 né rispetto al gruppo di controllo. Le valutazioni successive, comprese quelle effettuate due mesi dopo la fine dell'esperimento, non hanno evidenziato le trasformazioni negative ipotizzate. Posso accarezzare il cagnetto? Un risultato simile era già arrivato da Singapore. Nel 2011 Scott Kie Zin Teng e altri ricercatori avevano pubblicato Grand Theft Auto IV comes to Singapore: Effects of repeated exposure to violent video games on aggression. Centotrentacinque partecipanti erano stati assegnati a un gruppo che avrebbe giocato a GTA IV per un totale di dodici ore distribuite nell'arco di tre settimane e a un gruppo di controllo. Al termine dell'esperimento non erano stati rilevati aumenti dell'aggressività individuale né una diminuzione dell'empatia. Era emerso, invece, un piccolo incremento degli atteggiamenti favorevoli alla violenza, un risultato che merita attenzione ma che non equivale a un cambiamento del comportamento criminale.

Anche la ricerca neuroscientifica ha provato a spostare la discussione dalla semplice osservazione dei comportamenti all'attività cerebrale. Nel 2023 Lukas Leopold Lengersdorff e i suoi collaboratori hanno pubblicato su eLife uno studio sull'empatia e sulla reattività emotiva alla violenza. Ottantanove uomini adulti, senza una precedente esperienza recente con videogiochi violenti, hanno giocato per sette sessioni da un'ora nell'arco di due settimane. Il gruppo sperimentale utilizzava una versione modificata di GTA V nella quale doveva uccidere personaggi non giocanti; il gruppo di controllo esplorava lo stesso ambiente svolgendo attività non violente, come fotografare gli NPC.

Prima e dopo l'esperimento, i partecipanti sono stati sottoposti a valutazioni comportamentali e risonanza magnetica funzionale per misurare la risposta al dolore altrui e alle immagini di violenza reale. I ricercatori non hanno rilevato una diminuzione significativa dell'empatia né una desensibilizzazione alle immagini violente. GTA 6, le auto più veloci del gioco: supercar e sportive in giro per Vice City Un altro studio, pubblicato nel 2024 su Social Cognitive and Affective Neuroscience, ha esaminato l'esposizione acuta ai videogiochi violenti e i suoi effetti sui marcatori neuroscientifici dell'empatia. Anche in questo caso, The impact of acute violent videogame exposure on neurocognitive markers of empathic concern, firmato da Mary B. Ritchie e colleghi, non ha individuato una relazione lineare tra esposizione ai contenuti violenti e riduzione dell'empatia.

A fare chiarezza sulla questione è intervenuta anche l'American Psychological Association. Nel marzo 2020 l'associazione ha aggiornato la propria posizione sui videogiochi violenti, precisando che non esistono prove scientifiche sufficienti per sostenere un rapporto causale tra il loro utilizzo e i comportamenti violenti. Il documento ufficiale, APA Reaffirms Position on Violent Video Games and Violent Behavior, riconosce tuttavia una piccola associazione affidabile tra l'esposizione ai giochi violenti e alcune manifestazioni aggressive meno gravi, come urlare o spingere.

La precisazione è significativa: l'APA non sostiene che i videogiochi siano completamente privi di effetti, ma mette in guardia dall'estendere automaticamente risultati relativi ad atteggiamenti aggressivi a fenomeni molto più gravi, come aggressioni fisiche e reati violenti. Attribuire episodi di violenza reale ai videogiochi, senza considerare gli altri fattori coinvolti, significa semplificare eccessivamente un problema sociale complesso.

Naturalmente questi esperimenti non dimostrano che ogni videogioco sia innocuo per qualsiasi persona, in qualsiasi circostanza. I campioni sono relativamente contenuti, le sessioni controllate e le fasce d'età selezionate. Ma sono ricerche importanti perché provano a misurare gli effetti nel tempo e non soltanto le reazioni immediate. E, almeno nei contesti analizzati, non confermano l'idea che sparare virtualmente a centinaia di personaggi produca automaticamente un progressivo impoverimento dell'empatia o una correlazione a reati veri e propri. Niente più notizie dell'ultima ora su imitatori di GTA 6, uffa.

Cosa raccontano i dati sulla criminalità (quella reale) Se gli studi psicologici misurano spesso emozioni e comportamenti in laboratorio, un'altra parte della ricerca ha provato a rispondere sui dati sulla criminalità reale. Quando esce un gioco come GTA 6, aumentano i reati violenti?

Patrick M. Markey, Charlotte N. Markey e Juliana E. French hanno pubblicato nel 2014 Violent Video Games and Real-World Violence: Rhetoric Versus Data. I ricercatori hanno utilizzato quattro analisi temporali per confrontare dati sulla vendita di videogiochi, ricerche online e uscite di titoli importanti, tra cui Grand Theft Auto: San Andreas e Grand Theft Auto IV, con le statistiche statunitensi relative a omicidi e aggressioni aggravate. Non è emersa un'associazione tra la diffusione dei videogiochi violenti e l'aumento della criminalità. Dai, ma può mai essere violenta una Leonida così? Ancora più particolare è il lavoro di Marinus Beerthuizen, Gijs Weijters e André van der Laan, pubblicato nel 2017 sull'European Journal of Criminology: The release of Grand Theft Auto V and registered juvenile crime in the Netherlands. Analizzando i reati registrati nei Paesi Bassi tra gennaio 2012 e dicembre 2014, gli autori hanno osservato addirittura un'associazione negativa, seppur molto piccola: nel periodo di maggiore attività dei giocatori dopo l'uscita di GTA V è calato il numero di reati commessi da maschi tra i 12 e i 18 anni e tra i 18 e i 25 anni.

Una possibile spiegazione è quella che gli studiosi chiamano voluntary incapacitation: trascorrere più tempo a casa giocando riduce temporaneamente la presenza nello spazio pubblico, limitando le occasioni di commettere o subire alcuni reati. Non significa che adesso GTA prevenga addirittura la criminalità, né che giocare rappresenti una forma di terapia comportamentale. Dimostra piuttosto quanto sia complicato trasferire una meccanica virtuale dentro una statistica sociale.

Il dato più interessante rimane un altro: nonostante il successo commerciale di una serie nella quale il giocatore può compiere praticamente ogni genere di reato, non esiste una prova che colleghi le sue uscite a un aumento della violenza criminale nella società. C'è però un aspetto che permette di approfondire la questione se GTA produca davvero criminali: il modo in cui il giocatore giustifica le proprie azioni all'interno della finzione. In psicologia si parla di moral disengagement, o disimpegno morale, per descrivere quei meccanismi cognitivi attraverso i quali una persona riesce a sospendere, ridurre o riorganizzare il proprio giudizio morale su un comportamento. Una persona può giustificare un'azione violenta perché considera la vittima meritevole, perché ritiene di agire per uno scopo superiore o perché trasferisce la responsabilità su qualcun altro. Nel 2010 Tilo Hartmann e Peter Vorderer hanno affrontato il tema nello studio It's Okay to Shoot a Character: Moral Disengagement in Violent Video Games, pubblicato sul Journal of Communication. Attraverso due esperimenti hanno analizzato le condizioni nelle quali i giocatori riescono a compiere azioni violente contro personaggi virtuali senza provare particolare senso di colpa.

I risultati mostrano che alcuni elementi della narrazione possono ridurre il disagio morale: l'effetto più netto riguarda il combattere per una causa considerata giusta, mentre la percezione degli avversari come responsabili delle proprie azioni ha un effetto solo parziale e marginale. Ricordarsi che si sta partecipando a un gioco risulta associato a meno colpa, ma questo elemento non è stato verificato sperimentalmente. È interessante anche un risultato meno intuitivo: l'aspetto non umano degli avversari, da solo, non ha prodotto l'effetto ipotizzato dai ricercatori. Non basta quindi trasformare un nemico in un mostro per cancellare automaticamente ogni considerazione morale. Nel 2014 Alessandro Gabbiadini e altri ricercatori hanno approfondito la questione con un esperimento pubblicato su Social Psychological and Personality Science, Interactive Effect of Moral Disengagement and Violent Video Games on Self-control, Cheating, and Aggression. Centosettantadue studenti delle scuole superiori sono stati assegnati casualmente a un videogioco violento della serie GTA oppure a un titolo non violento. Dopo la sessione sono stati misurati autocontrollo, propensione a barare e aggressività attraverso un'attività sperimentale che consentiva di infliggere rumori sgradevoli a un presunto avversario.

I risultati hanno mostrato una riduzione dell'autocontrollo e un aumento delle condotte scorrette e delle risposte aggressive nel gruppo esposto al gioco violento, soprattutto tra i partecipanti che presentavano già livelli elevati di disimpegno morale. È un dato importante perché suggerisce che le caratteristiche individuali possono modificare il modo in cui viene recepita un'esperienza violenta. Ma anche in questo caso l'aggressività è stata misurata attraverso comportamenti sperimentali, non attraverso reati o episodi di violenza nella vita reale.

Il videogioco, insomma, può diventare uno spazio nel quale il giocatore sperimenta una sospensione delle normali regole morali. La domanda interessante è capire quanto questa sospensione rimanga confinata alla finzione. La strada che divide una persona investita e una persona aggredita nella vita reale continua a essere molto lunga.

Gli NPC hanno un volto: empatia, colpa e disumanizzazione In una serie costruita intorno alla libertà, gli NPC sono bersagli, ostacoli, comparse. Quasi mai semplici elementi ambientali. La loro presenza è spesso funzionale alla costruzione di una città credibile, ma il modo in cui reagiamo alle loro azioni racconta qualcosa anche del nostro coinvolgimento emotivo.

Una ricerca pubblicata nel 2025 sulla rivista Entertainment Computing, The effect of in-game moral choices and NPCs' identities on players' intergroup attitudes, ha analizzato anche il rapporto tra identità degli NPC, scelte morali compiute nel gioco e atteggiamenti verso gruppi sociali esterni. L'esperimento ha coinvolto 300 partecipanti e ha individuato alcune variazioni negli atteggiamenti intergruppo in determinate condizioni. Anche qui, però, il risultato non autorizza a sostenere che qualsiasi interazione con un NPC determini automaticamente un pregiudizio o una trasformazione morale.

La questione diventa particolarmente interessante in GTA VI, dove Rockstar ha lavorato per rendere gli abitanti di Leonida più reattivi e riconoscibili. Benvenuti a Vice City! Gli NPC possono osservare il comportamento del giocatore, reagire alla sua vicinanza e contribuire a rendere la città meno simile a un parco giochi nel quale tutto è privo di conseguenze. La violenza non si svolge più soltanto davanti a una folla che fugge in maniera automatica: il mondo appare più disposto a ricordare e reagire.

Questo non significa che il gioco abbia introdotto un sistema di valutazione psicologica dell'empatia. Significa piuttosto che la rappresentazione degli altri esseri umani, anche quando sono virtuali, contribuisce a costruire il contesto nel quale il giocatore compie le proprie scelte. La differenza tra sparare a un bersaglio anonimo e affrontare un personaggio che sembra avere una propria vita può modificare il modo in cui interpretiamo l'azione, anche se non esistono prove, pure in questo caso, che questo cambiamento si trasferisca automaticamente nella realtà.

Jason e Lucia: il grande, tossico amore criminale Ed eccoci qua, al punto più attuale e romantico: la dimensione più delicata del nuovo capitolo riguarda proprio il rapporto tra Jason e Lucia. Quello che Rockstar ha definito "una grande storia d'amore". Rockstar sembra volerci vendere Jason e Lucia come i nuovi Bonnie e Clyde, una coppia criminale destinata a restare unita contro tutto e tutti. Peccato che la realtà sia un po' più diversa di quanto sembri. Osservando più attentamente i loro comportamenti, emerge una dinamica decisamente meno idilliaca. Cosa potrebbe esserci di storto tra una coppia così, eh? Lucia è quella che decide, insiste e trascina il compagno verso nuove occasioni criminali; Jason è quello che esita, protesta debolmente e alla fine si adegua. Lui vorrebbe mantenere una certa distanza dal giro, lei vuole entrarci sempre più profondamente. E a quanto pare basta insistere abbastanza perché le resistenze di Jason evaporino.

In psicologia esiste un modello chiamato demand-withdraw: approfondito da Paul Schrodt, Paul L. Witt e Jenna R. Shimkowski in una meta-analisi del 2014 pubblicata su Communication Monographs, questo mastodontico report ha esaminato 74 studi, coinvolgendo complessivamente 14.255 persone. Vediamolo insieme: il meccanismo è quello di una coppia nella quale un partner avanza richieste, insiste per ottenere un cambiamento e aumenta la pressione, mentre l'altro tende a ritirarsi, evitare lo scontro o sottrarsi alla discussione. Applicato a Jason e Lucia, il modello offre una chiave di lettura piuttosto eloquente: lei stabilisce la direzione, lui fatica a opporsi. La sua disponibilità ad assecondarla può sembrare complicità, ma quando diventa una rinuncia sistematica alla propria autonomia il confine con una dinamica disfunzionale si fa sottile. Jason e Lucia insieme davanti a un tramonto e su un'auto teneramente rubata A rendere il quadro ancora più interessante ci sono alcune decisioni di Lucia che riguardano direttamente la loro vita privata. Durante un episodio estremamente significativo, lei è disposta a lasciare un neonato in una caffetteria, mentre lei tenta di rapinare il negozio di prestiti di fronte: un gesto che Rockstar ha deliberatamente mantenuto, come ha spiegato Rob Nelson, responsabile dello sviluppo e co-responsabile dello studio Rockstar North, proprio perché non voleva rendere Lucia una protagonista artificialmente irreprensibile. Il suo desiderio di garantire a lei e ad altri un futuro migliore è comprensibile; utilizzare il denaro e la criminalità come risposte a ogni problema, sacrificando nel frattempo responsabilità e fiducia, racconta però un'altra storia. Jason, dal canto suo, non appare particolarmente capace di stabilire dei limiti. L'ex militare che dovrebbe conoscere disciplina, autocontrollo e responsabilità sembra spesso una comparsa nella propria relazione: subisce le decisioni della compagna, si lascia coinvolgere e accetta compromessi che inizialmente sembrava non voler affrontare.

Attenzione, nel mondo vero questo potrebbe essere coercive control, una forma di abuso psicologico che, secondo l'Australian Institute of Health and Welfare, se diventa un modello ripetuto e cumulativo di comportamenti volti a sottrarre autonomia e libertà all'altra persona, è una forma di violenza domestica decisamente seria.

Jason e Lucia possono provare affetto, cercarsi e condividere momenti di autentica tenerezza; questo non cancella le omissioni, le pressioni e la loro evidente disparità decisionale. Il gioco ci invita a fare il tifo per loro, ma forse la domanda giusta è un'altra: siamo davvero davanti a una grande storia d'amore o a due persone che hanno trovato nel crimine e nella reciproca complicità un modo per alimentare le proprie contraddizioni? Perché essere complici non significa necessariamente sapersi amare.