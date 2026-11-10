I preordini di GTA 6 sono senza precedenti, racconta il CEO di Take-Two

L'uscita del gioco è ormai vicina e, secondo quanto dichiarato dal gruppo, l'interesse dei consumatori sta superando ampiamente le stime iniziali . Take-Two non ha ancora comunicato cifre precise sul numero di prenotazioni, ma le dichiarazioni del management lasciano intendere che i risultati potrebbero essere resi pubblici nel prossimo futuro.

I preordini di Grand Theft Auto 6 stanno raggiungendo livelli senza precedenti nell'industria videoludica. A sostenerlo è Take-Two Interactive , la società proprietaria di Rockstar Games, che durante la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre dell'anno fiscale 2027 ha fornito nuovi dettagli sull'andamento commerciale del prossimo capitolo della serie.

Numeri da capogiro

Durante la comunicazione dei risultati agli investitori, l'amministratore delegato Strauss Zelnick ha sottolineato le dimensioni dell'attesa intorno al progetto: "Il lancio di Grand Theft Auto VI è previsto tra dieci giorni e, con i preordini che continuano a raggiungere livelli senza precedenti, ci aspettiamo di vivere un anno storico per la nostra azienda".

Un concetto ribadito anche nella presentazione delle previsioni finanziarie per l'anno fiscale 2027, nella quale Take-Two ha specificato che le prenotazioni stanno andando ben oltre le aspettative iniziali. "I preordini di Grand Theft Auto VI stanno procedendo molto al di sopra delle nostre previsioni iniziali e sappiamo che i numeri parleranno presto da soli", si legge nel documento.

Le dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente importante per la compagnia, che continua a prevedere ricavi derivanti dalle prenotazioni nette compresi tra 8 e 8,2 miliardi di dollari per l'intero anno fiscale 2027. Si tratta della stessa previsione già comunicata nel trimestre precedente, segno che Take-Two non ha modificato le proprie aspettative nonostante l'avvicinarsi del lancio.

La società ha inoltre indicato le vendite particolarmente solide della Ultimate Edition di GTA 6 tra gli elementi che contribuiscono alle rosee prospettive finanziarie. Il gruppo conta anche sulle nuove uscite e sulle opportunità commerciali emergenti per sostenere la crescita nei prossimi mesi.

Resta solo da capire quale sarà la dimensione effettiva del fenomeno GTA 6. Per il momento Take-Two ha preferito non divulgare il totale dei preordini, visto anche che sono ancora in corso, ma ha lasciato intendere che i dati sono così grossi da parlare da soli.