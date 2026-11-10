Bandai Namco chiude Reflector Entertainment, lo studio di Unknown 9: Awakening

Bandai Namco ha annunciato la decisione di chiudere Reflector Entertainment , lo studio canadese acquisito nel settembre 2020 e conosciuto principalmente per aver sviluppato Unknown 9: Awakening . La società ha approvato una risoluzione per sciogliere e liquidare la propria controllata, interrompendone definitivamente le attività.

Un gioco dimenticato

Unknown 9: Awakening, avventura d'azione disponibile dal 18 ottobre 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e PC, aveva ottenuto un'accoglienza prevalentemente negativa da parte della critica. Il gioco non è riuscito a imporsi sul mercato, finendo velocemente dimenticato.

I piani di Reflector, tuttavia, non si limitavano a questa produzione. Al momento dell'acquisizione, Bandai Namco aveva previsto di affidarle anche lo sviluppo di progetti legati ad alcune proprietà intellettuali già appartenenti al gruppo. Questi programmi, però, non si sono concretizzati e non hanno portato alla realizzazione di ulteriori giochi.

Nella comunicazione ufficiale, Bandai Namco ha spiegato che la decisione rientra in una più ampia revisione della propria struttura aziendale e delle attività di sviluppo: "Bandai Namco Holdings riesamina costantemente il proprio portafoglio di attività e la struttura di sviluppo interna al gruppo, con l'obiettivo di sostenere la crescita nel medio e lungo periodo e aumentare il valore aziendale".