Bandai Namco chiude Reflector Entertainment, lo studio di Unknown 9: Awakening

Bandai Namco ha annunciato la decisione di chiudere Reflector Entertainment, lo studio canadese acquisito nel settembre 2020 e conosciuto principalmente per aver sviluppato Unknown 9: Awakening. La società ha approvato una risoluzione per sciogliere e liquidare la propria controllata, interrompendone definitivamente le attività.
La chiusura arriva a poco più di due anni dalla pubblicazione dell'unico progetto dello studio arrivato sul mercato sotto la proprietà di Bandai Namco.
Un gioco dimenticato
Unknown 9: Awakening, avventura d'azione disponibile dal 18 ottobre 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e PC, aveva ottenuto un'accoglienza prevalentemente negativa da parte della critica. Il gioco non è riuscito a imporsi sul mercato, finendo velocemente dimenticato.
I piani di Reflector, tuttavia, non si limitavano a questa produzione. Al momento dell'acquisizione, Bandai Namco aveva previsto di affidarle anche lo sviluppo di progetti legati ad alcune proprietà intellettuali già appartenenti al gruppo. Questi programmi, però, non si sono concretizzati e non hanno portato alla realizzazione di ulteriori giochi.
Nella comunicazione ufficiale, Bandai Namco ha spiegato che la decisione rientra in una più ampia revisione della propria struttura aziendale e delle attività di sviluppo: "Bandai Namco Holdings riesamina costantemente il proprio portafoglio di attività e la struttura di sviluppo interna al gruppo, con l'obiettivo di sostenere la crescita nel medio e lungo periodo e aumentare il valore aziendale".
I fattori valutati
La società ha inoltre precisato di aver valutato diversi fattori prima di procedere con la chiusura: "Dopo aver considerato i futuri piani aziendali nel loro complesso, gli ulteriori investimenti necessari e le possibilità di redditività e di prosecuzione delle attività, la società ha deciso di interrompere le operazioni di Reflector, sciogliere la società e procedere alla sua liquidazione".
Le procedure saranno portate avanti nel rispetto delle normative locali, ma al momento non esiste ancora una tempistica precisa per il completamento della liquidazione. Bandai Namco ha dichiarato che la chiusura diventerà effettiva una volta concluse tutte le operazioni amministrative e legali necessarie.
L'impatto economico dell'operazione è già stato quantificato: il gruppo giapponese prevede di registrare una perdita straordinaria di circa 21 milioni di euro nei propri bilanci consolidati, a partire dal terzo trimestre dell'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2027.