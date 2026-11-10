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Nintendo aggiorna il sistema di Switch 2 e Switch: in arrivo i regali digitali per il gruppo famiglia

È disponibile l'aggiornamento 23.5.0 per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, con novità che riguardano i regali per il gruppo famiglia.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/11/2026
Nintendo Switch 2 in foto

Nintendo ha distribuito l'aggiornamento di sistema versione 23.5.0 per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, introducendo alcune novità e una serie di miglioramenti generali alle console, che ora sono più stabili. La modifica più interessante riguarda il supporto a una nuova funzionalità dell'eShop, che consentirà di acquistare e regalare prodotti digitali agli altri membri del proprio gruppo famiglia associato a un account Nintendo.

Funzione a metà

La possibilità di effettuare regali non sarà immediatamente disponibile con l'installazione dell'aggiornamento. Nintendo ha infatti precisato che la funzione verrà attivata attraverso un successivo aggiornamento del Nintendo eShop, programmato per il 17 novembre 2026. Una volta introdotta, permetterà quindi di inviare prodotti digitali agli account appartenenti allo stesso gruppo famiglia, ampliando le possibilità di condivisione degli acquisti all'interno dell'ecosistema della compagnia.

Le due versioni dell'aggiornamento condividono la novità, ma quella destinata a Nintendo Switch 2 include anche alcune modifiche specifiche. In particolare, Nintendo ha aggiunto la possibilità di configurare le impostazioni di accessibilità già durante la procedura di prima configurazione della console. Si tratta di un cambiamento pensato per consentire agli utenti di personalizzare alcune opzioni fin dal primo avvio, senza dover necessariamente intervenire in un secondo momento attraverso i menu delle impostazioni di sistema.

Altre novità

Sempre su Switch 2 sono state ampliate le lingue disponibili per le funzionalità di sintesi vocale. Il portoghese europeo è stato aggiunto sia alle lingue supportate dalla funzione Text to Speech sia alle opzioni di conversione del testo in voce di GameChat. Quest'ultima novità riguarda quindi anche gli strumenti di comunicazione integrati nella console.

Nintendo Switch 2 da record grazie all'edizione speciale di Zelda Nintendo Switch 2 da record grazie all'edizione speciale di Zelda

Per quanto riguarda Nintendo Switch, invece, le note ufficiali della versione 23.5.0 non segnalano modifiche specifiche oltre al supporto per la futura funzione di regalo digitale.

Entrambi gli aggiornamenti includono inoltre generici interventi di correzione e ottimizzazione, descritti da Nintendo come modifiche finalizzate a migliorare l'esperienza complessiva degli utenti.

#Nintendo
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