Nintendo aggiorna il sistema di Switch 2 e Switch: in arrivo i regali digitali per il gruppo famiglia

Nintendo ha distribuito l'aggiornamento di sistema versione 23.5.0 per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, introducendo alcune novità e una serie di miglioramenti generali alle console, che ora sono più stabili. La modifica più interessante riguarda il supporto a una nuova funzionalità dell'eShop, che consentirà di acquistare e regalare prodotti digitali agli altri membri del proprio gruppo famiglia associato a un account Nintendo.