Con l'ultimo aggiornamento distribuito per l'applicazione Nintendo GameCube - Nintendo Classics, Nintendo ha finalmente introdotto una funzione richiesta a gran voce dagli abbonati a Nintendo Switch Online: la possibilità di disattivare la colorazione dei bordi laterali dello schermo.

Fin dal lancio del servizio nel 2018, molti appassionati hanno mal digerito la presenza delle cornici decorative visualizzate durante l'esecuzione dei titoli classici, lamentando l'assenza di qualsiasi opzione per nasconderle. Un limite che non riguardava soltanto il catalogo GameCube, ma che ha sempre accomunato anche le controparti dedicate a NES, SNES e Nintendo 64.