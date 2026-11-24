Con l'ultimo aggiornamento distribuito per l'applicazione Nintendo GameCube - Nintendo Classics, Nintendo ha finalmente introdotto una funzione richiesta a gran voce dagli abbonati a Nintendo Switch Online: la possibilità di disattivare la colorazione dei bordi laterali dello schermo.
Fin dal lancio del servizio nel 2018, molti appassionati hanno mal digerito la presenza delle cornici decorative visualizzate durante l'esecuzione dei titoli classici, lamentando l'assenza di qualsiasi opzione per nasconderle. Un limite che non riguardava soltanto il catalogo GameCube, ma che ha sempre accomunato anche le controparti dedicate a NES, SNES e Nintendo 64.
Come disattivare i bordi nell'app GameCube
A partire da oggi, chi gioca ai classici GameCube può finalmente eliminare questo elemento visivo in qualsiasi momento. Per farlo è sufficiente aprire le impostazioni dell'app e andare nella sezione dedicata agli elementi extra a schermo (attivabile o disattivabile liberamente in qualunque fase di gioco). Potete vedere la differenza visiva nelle immagini qui sotto.
Sebbene per qualcuno possa sembrare un dettaglio secondario, per moltissimi utenti si tratta di un cambiamento tutt'altro che trascurabile: diversi giocatori ritengono infatti che i bordi risultino fonte di distrazione e finiscano per compromettere l'immersione nell'esperienza originale.
Due dettagli da sapere: l'icona resta visibile e le altre app attendono
Prima di esultare del tutto, ci sono però due precisazioni importanti da sottolineare riguardo al funzionamento di questa novità.
L'icona del profilo non sparisce: anche disattivando completamente la grafica dei bordi, la propria icona di Nintendo Switch Online continuerà comunque a rimanere visibile sullo schermo. Inoltre, al momento l'opzione è disponibile esclusivamente all'interno di Nintendo GameCube - Nintendo Classics, anche se resta plausibile che Nintendo decida di estenderla in futuro anche alle altre applicazioni retro del servizio.