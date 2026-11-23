A spiegare perché la software house abbia scelto di concentrare i propri sforzi su determinati aspetti dello sviluppo tralasciandone altri è stato Rob Nelson, co-responsabile di Rockstar North , nel corso di un'intervista concessa a VGC. Come sottolineato dalla testata, fare una partita a freccette si era rivelato un ottimo passatempo in capitoli come GTA 5 e GTA Online, ma per GTA 6 gli standard qualitativi fissati dal team si sono alzati sensibilmente.

Rockstar Games ha riempito GTA 6 di una quantità enorme di contenuti, ma alcuni minigiochi molto amati dai fan - come le freccette e il bowling - non sono rientrati nella versione finale per una ragione ben precisa: lo studio non disponeva di "denaro illimitato né di tempo illimitato" per rendere giustizia a queste attività.

"Persino noi... si sente spesso dire che abbiamo denaro illimitato o tempo illimitato, ma nemmeno noi li abbiamo, e così a volte devi semplicemente ammettere che non riuscirai a realizzare qualcosa al livello che ritieni necessario ."

Parlando della decisione di escludere le freccette, Nelson ha ammesso che si è trattato di una scelta "particolarmente dibattuta" , dettata dall'impossibilità di avere risorse sufficienti per realizzarle a regola d'arte:

Dalla resa degli NPC fino alla sensazione di guida degli scooter motorizzati, Leonida rappresenta il terreno di gioco più realistico mai realizzato da Rockstar, dove persino ogni singolo filo d'erba ha ricevuto un'attenzione particolare. In questo contesto, mentre il biliardo è riuscito a trovare spazio venendo sviluppato in modo completo, non tutte le idee hanno preso la piega sperata.

Da semplici passatempi a vere estensioni dell'open world

Nelson ha poi approfondito la filosofia progettuale dello studio, spiegando che a partire da Red Dead Redemption 2 gli sviluppatori hanno iniziato a trattare i minigiochi non più come semplici distrazioni slegate dai mondi aperti di Rockstar, bensì come vere e proprie attività, pensate per essere un'estensione organica dell'open world. L'obiettivo è far sì che il biliardo, le freccette o qualsiasi altro passatempo risultino per Jason e Lucia tanto incisivi e realistici quanto lo sarebbero nel mondo reale.

Portando come esempio le sessioni di allenamento presenti in GTA 6, il co-responsabile di Rockstar North ha chiarito il livello di cura richiesto per ogni singola meccanica: "Non si tratta semplicemente di premere un pulsante; simula davvero cosa significa sollevare pesi. Serve moltissimo lavoro per calibrarlo a dovere. Le freccette sono semplicemente un'attività a cui non siamo riusciti ad arrivare."

In definitiva, Rockstar non disponeva delle risorse necessarie per far sì che quel minigioco restituisse le giuste sensazioni pad alla mano; una linea guida che Nelson ha riassunto in una regola valida per qualsiasi meccanica o attività tagliata durante lo sviluppo: "È meglio non farlo affatto piuttosto che farlo e ritrovarsi con qualcosa che non sia abbastanza buono."

Forse, per lo stesso motivo, non è stata inserita la modalità in prima persona, potete però attivarla in modo non ufficiale.