KFC Spagna ha avviato una nuova campagna di marketing che cavalca senza grandi misteri l'uscita di GTA 6 , che come saprete è stato distribuito solo in formato digitale. Nel 2026 i giocatori si sono abituati alle uscite senza supporto fisico, ai bug iniziali e ai vari DRM, ma per un titolo così atteso c'è chi continua a lamentarsi della mancanza di dischi nella custodia in stile Blu-ray, che contiene invece un alloggiamento di plastica vuoto e un codice da riscattare online. Visto il malcontento, KFC ha deciso di regalare un disco di pollo fritto a chi porta la propria custodia vuota in alcuni punti vendita del Paese.

Con GTA 6 si mangia anche

L'iniziativa si chiama "The Replacement Disc" e ha delle modalità di partecipazione davvero semplici. Il 19 e il 20 dicembre, dalle 16 alle 20, basterà presentarsi con la custodia vuota per ricevere un disco targato KFC. I locali coinvolti si trovano nelle principali città spagnole, tra cui Madrid, Barcelona, Valencia, Malaga e Saragozza.

Il disco sarà ricavato, naturalmente, da un pezzo di pollo fritto e croccante e probabilmente avrà un sapore migliore di quello dei normali blu-ray (chi non ha mai provato a mangiarne uno?) Chiaramente parliamo si un'iniziativa di marketing e di un sostituto solo simbolico, che mira a far andare i clienti a mangiare nei ristoranti della catena. Quantomento è divertente. A questo punto vogliamo sapere se qualcuno proverà a inserire il disco di pollo nella sua console. Nonostante sia banale dire che non è consigliato, va considerato che stiamo sul pianeta Terra nel 2026, quindi qualcuno che potrebbe provarci davvero non è da escludersi.