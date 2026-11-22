KFC Spagna ha avviato una nuova campagna di marketing che cavalca senza grandi misteri l'uscita di GTA 6, che come saprete è stato distribuito solo in formato digitale. Nel 2026 i giocatori si sono abituati alle uscite senza supporto fisico, ai bug iniziali e ai vari DRM, ma per un titolo così atteso c'è chi continua a lamentarsi della mancanza di dischi nella custodia in stile Blu-ray, che contiene invece un alloggiamento di plastica vuoto e un codice da riscattare online. Visto il malcontento, KFC ha deciso di regalare un disco di pollo fritto a chi porta la propria custodia vuota in alcuni punti vendita del Paese.
Con GTA 6 si mangia anche
L'iniziativa si chiama "The Replacement Disc" e ha delle modalità di partecipazione davvero semplici. Il 19 e il 20 dicembre, dalle 16 alle 20, basterà presentarsi con la custodia vuota per ricevere un disco targato KFC. I locali coinvolti si trovano nelle principali città spagnole, tra cui Madrid, Barcelona, Valencia, Malaga e Saragozza.
Il disco sarà ricavato, naturalmente, da un pezzo di pollo fritto e croccante e probabilmente avrà un sapore migliore di quello dei normali blu-ray (chi non ha mai provato a mangiarne uno?) Chiaramente parliamo si un'iniziativa di marketing e di un sostituto solo simbolico, che mira a far andare i clienti a mangiare nei ristoranti della catena. Quantomento è divertente. A questo punto vogliamo sapere se qualcuno proverà a inserire il disco di pollo nella sua console. Nonostante sia banale dire che non è consigliato, va considerato che stiamo sul pianeta Terra nel 2026, quindi qualcuno che potrebbe provarci davvero non è da escludersi.
Un fenomeno da cavalcare
GTA VI, uscito il 19 novembre, è già un successo clamoroso. Secondo Rockstar Games, solo nella fase di preorder e di lancio ha generato 3,79 miliardi di dollari di vendite, circa cinque volte i ricavi fatti del predecessore in un periodo di tempo comparabile. Prima del lancio erano state vendute 32,5 milioni di copie, con record su tutte le piattaforme. Visto il fenomeno mediatico planetario, non stupisce che un'azienda come KFC provi a cavalcare l'onda.
La catena ha del resto una certa esperienza nel marketing legato alla tecnologia e al gaming. L'esempio più noto è probabilmente la KFC Chicken Bucket Console, ma non dimentichiamoci del cabinato retro arcade, mentre l'anno scorso aveva collaborato con Asus per proporre hamburger di manzo Wagyu con il marchio ROG.