Le modalità principali sono due . In Supply Raid ogni squadra deve eliminare i rinforzi avversari, mentre in Interrogation bisogna interrogare i nemici a terra per trovare la loro cassaforte e rubarne il contenuto. Entrambe puntano su cooperazione, uso oculato delle munizioni e sopravvivenza.

Una nuova mod porta il multiplayer in The Last of Us Part II Remastered su PC . A giugno 2026 era stata segnalata l'esistenza di un'altra mod con lo stesso scopo, ma a settembre Sony l'aveva fatta chiudere . Ora è stata pubblicata Twelve Weeks, una mod gratuita ispirata alla storica modalità multigiocatore del primo The Last of Us, che permette a otto giocatori di affrontarsi in partite 4v4 vestendo i panni dei WLF o dei Serafiti.

Caratteristiche principali

Sono disponibili armi e abilità della vecchia modalità di The Last of Us e di The Last of Us Remastered, con alcune aggiunte. Si può scegliere tra otto classi già pronte oppure creare fino a sei set di equipaggiamento personalizzati, ciascuno con 13 punti da spendere tra armi e abilità. Durante la partita si raccolgono parti e oggetti sulla mappa per costruire molotov, bombe, bombe fumogene, coltelli artigianali e kit medici. Le parti servono anche a potenziare le armi, acquistare armature e altro equipaggiamento.

Non manca il combattimento corpo a corpo: si può colpire, schivare e contrattaccare, usando mazze, tubi, machete e asce. Il sistema deriva da quello della campagna di The Last of Us Part II, ma è stato modificato per garantire un maggiore equilibrio tra i giocatori. Gli sviluppatori avvertono che questo sistema è ancora in lavorazione e potrebbe presentare problemi, quindi prendetela come tale.

Twelve Weeks non si limita agli scontri. La mod introduce un sistema di sopravvivenza del clan che dura dodici settimane, con ogni partita equivalente a un giorno. Le scorte portate al campo servono a nutrire e mantenere in salute i sopravvissuti, mentre i risultati influenzano la crescita dell'accampamento. Ci sono missioni, eventi e voci del diario da leggere, oltre alla possibilità di cambiare l'aspetto del personaggio e di indossare abiti legati alla fazione scelta.