I videogiochi saranno come le cattedrali e presto non sapremo più crearle? Ex Naughty Dog ne parla

Matt Radford (ex VFX artist di Uncharted 4 e The Last of Us) riflette sul futuro dell'industria, tra costi di produzione insostenibili e nuove tecnologie che rischiano di stravolgere il lavoro artistico tradizionale.

Il futuro dello sviluppo videoludico potrebbe riservare un profondo cambiamento nel modo in cui concepiamo l'arte e la componente umana dietro le grandi produzioni AAA. A riflettere su questo scenario è stato Matt Radford, ex VFX artist di Naughty Dog con un passato su titoli del calibro di Uncharted 4: Fine di un ladro e The Last of Us Parte II. Durante un intervento al podcast Kiwi Talkz, lo sviluppatore ha tracciato un suggestivo parallelo tra i grandi videogiochi moderni e le imponenti cattedrali del passato.

Il parallelo con le cattedrali e la maestria artigianale Prendendo come esempio la Cattedrale di Colonia, Radford ha spiegato come le grandi meraviglie architettoniche dell'antichità siano il frutto di un'epoca irripetibile, caratterizzata da anni di dedizione, sofferenza e maestria artigianale che oggi non potrebbero più essere replicate. "Esempi come la cattedrale di Colonia dimostrano che questi incredibili edifici storici e meraviglie architettoniche esistono come prodotto di un'epoca unica. Tutta quella bellezza, il tempo e la sofferenza sono serviti a creare qualcosa che oggi non si farebbe più. Semplicemente non si costruirebbe più una vecchia cattedrale come quella di Colonia, e non accadrà mai più perché quel tipo di talento non esiste nemmeno più." Secondo l'artista, un destino simile potrebbe attendere le opere videoludiche contemporanee. Guardando all'avvenire e all'evoluzione dei sistemi produttivi, Radford ritiene che in futuro si guarderà a titoli come Uncharted 4, The Last of Us Parte II o il nuovo Intergalactic: The Heretic Prophet con la stessa meraviglia, ammirando l'enorme quantità di lavoro umano profuso nella recitazione, nella scrittura, nella modellazione, nella scultura e nella pittura digitale.