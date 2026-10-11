Marvel Tokon: Fighting Souls annuncia personaggi e contenuti dello Year One Pass

Sony e Arc System Works hanno annunciato i nuovi DLC in arrivo, tra personaggi e contenuti vari, all'interno dello Year One Characters & Stage Pass di Marvel Tokon: Fighting Souls nei prossimi mesi, e si tratta di almeno quattro pacchetti di notevole interesse.
Il picchiaduro con i personaggi Marvel sta un po' stentando a trovare spazio, trattandosi d'altra parte di un genere diventato un po' di nicchia e che rende difficile - in particolar modo per una nuova proprietà intellettuale - affermarsi, soprattutto quando il lancio su PC è stato un disastro.
In ogni caso, sviluppatori ed editore hanno tutte le intenzione di continuare a sostenere il gioco ancora a lungo, essendo strutturato come un live service in evoluzione, e i nuovi annunci lasciano ben sperare.
Quattro nuovi personaggi in arrivo
Il trailer riportato qui sotto si concentra in particolare su Thor, nella versione interpretata da Jane Foster, ma si tratta solo di una delle componenti previste per il Pass annuale che arriva fino all'estate del 2027, nei piani di Sony.
Si tratta dunque di quattro personaggi aggiuntivi che andranno ad aggiungersi al roster di combattenti disponibili, oltre ad altre potenziali novità.
Nella fattispecie, questo è il programma dello Year One Characters & Stage Pass di Marvel Tokon: Fighting Souls:
- Phoenix Cyclops - 2 novembre 2026
- Thor (Jane Foster) - Inverno 2027
- Venom and Kylntar Stage - Primavera 2027
- Jubilee - Estate 2027
Considerando anche la prossima uscita di Avengers: Doomsday non è escluso che vi siano ulteriori annunci da fare per quanto riguarda i nuovi contenuti in arrivo, considerando che è piuttosto probabile un qualche collegamento tra il gioco e la nuova produzione cinematografica, ma restiamo in attesa di eventuali informazioni al riguardo.