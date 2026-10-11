Marvel Tokon: Fighting Souls annuncia personaggi e contenuti dello Year One Pass

Sony e Arc System Works hanno annunciato i nuovi DLC in arrivo, tra personaggi e contenuti vari, all'interno dello Year One Characters & Stage Pass di Marvel Tokon: Fighting Souls nei prossimi mesi, e si tratta di almeno quattro pacchetti di notevole interesse.

Il picchiaduro con i personaggi Marvel sta un po' stentando a trovare spazio, trattandosi d'altra parte di un genere diventato un po' di nicchia e che rende difficile - in particolar modo per una nuova proprietà intellettuale - affermarsi, soprattutto quando il lancio su PC è stato un disastro.

In ogni caso, sviluppatori ed editore hanno tutte le intenzione di continuare a sostenere il gioco ancora a lungo, essendo strutturato come un live service in evoluzione, e i nuovi annunci lasciano ben sperare.