Avengers: Doomsday, spuntano le foto del secchiello per i popcorn a forma di Dottor Doom ed è incredibile

Tra occhi verdi luminosi e bicchieri da collezione sul trono, le immagini virali sui social fanno impazzire i fan Marvel, pur con il dubbio che si tratti di un lavoro generato da un'intelligenza artificiale.

Ogni grande kolossal cinematografico targato Marvel Studios, DC o Star Wars porta con sé un'ondata di teorie, aspettative e curiosità. Nel caso di Avengers: Doomsday, gli interrogativi sul film si sprecano: dai trailer ai teaser, fino alle interviste del cast e ai dettagli emersi nelle scene inedite della versione estesa Avengers: Endgame Encore. La presenza di personaggi non ancora annunciati e le motivazioni dietro l'ingaggio di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Doom (variante di Tony Stark?) sono solo alcuni degli elementi che stanno infiammando la community. Tuttavia, l'entusiasmo per un'uscita di questa portata non riguarda solo la pellicola, ma si estende all'immancabile merchandising ufficiale.

Il gadget virale: occhi verdi luminosi e il trono di Doom Oltre ai tradizionali set LEGO e alle figure Funko Pop!, negli ultimi anni l'attenzione dei collezionisti si è focalizzata sui secchielli per i popcorn e sui bicchieri tematici distribuiti nei cinema. Nelle ultime ore, alcune immagini circolate sui social network hanno mostrato quello che potrebbe essere il popcorn bucket di Avengers: Doomsday: una riproduzione della testa del Dottor Doom con occhi verdi luminosi a LED, apribile per contenere lo snack, abbinata a un bicchiere con il villain seduto sul trono e l'iconica "A" degli Avengers sullo sfondo. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Sebbene i prodotti abbiano immediatamente conquistato la rete, non è ancora arrivata una conferma ufficiale e rimane il sospetto che possa trattarsi di un concept creato tramite IA.