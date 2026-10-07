HUD nei videogiochi: come l'interfaccia a schermo cambia il modo di giocare

Capirete bene, quindi, che è normale che l'industria dei videogiochi abbia deciso di pescare a piene mani da questo lessico. Dopotutto è sensato che per vedere la barra della vita, il conteggio dei proiettili rimasti o le monete raccolte il giocatore non debba aprire menù su menù. Avere tutte le principali informazioni a schermo è dannatamente comodo , anche se questo crea una sorta di distacco tra il mondo reale e quello digitale. Vedere dei numeri e delle icone a schermo, infatti, toglie un pizzico di immersività all'opera videoludica, ricordando continuamente all'utente che quello che sta facendo è "solo" un videogioco. Ecco perché anche l'assenza stessa dell'HUD, soprattutto negli ultimi anni, è diventata una precisa scelta stilistica, in grado di proiettare il pubblico all'interno del mondo digitale di turno.

Quando ci si trova a riflettere sulla grafica dei videogiochi viene automatico pensare ai modelli tridimensionali dei personaggi, alla loro animazione o, più in generale, al sistema di illuminazione. Questo perché sono i primi elementi che saltano all'occhio e che, di conseguenza, colpiscono anche un utente alle prime armi. A far bene, però, non bisognerebbe sottovalutare tutti quegli aspetti che appaiono secondari, ma che in realtà definiscono l'esperienza di gioco molto più di quanto non si creda. Aspetti come l'HUD, ovvero l'insieme di tutti quegli elementi grafici costantemente visibili a schermo in grado di fornire feedback ai videogiocatori.

Una questione di feedback

Partiamo da un'informazione di base: l'HUD è un elemento che rientra a sua volta nella categoria della UI (User Interface) e che tocca, di conseguenza, anche la UX (User Experience). Stiamo parlando di un lessico estetico che impatta fortemente sull'esperienza finale del giocatore. Qualcosa che non deve essere solo bello da vedere, ma anche funzionale e coerente con il resto dell'opera. Dopotutto si tratta sì di un elemento grafico, ma che fornisce dei feedback essenziali al giocatore. Feedback come sapere se il nemico ha inferto una ferita più o meno grave, se il caricatore dell'arma è vuoto o, nel caso delle mappe di gioco, sapersi orientare all'interno del mondo digitale.

L'utilizzo dell'ambiente di gioco al posto di diversi elementi dell'HUD è uno degli aspetti più interessanti di Ghost of Tsushima

Quando si decide di lavorare a un'interfaccia, la prima domanda da porsi è: come verrà percepita dal giocatore? Ecco che subentrano quindi tre possibilità. La prima è quella di seguire la scuola dello Skeumorfismo, ovvero l'utilizzo di pulsanti ed elementi grafici esterni al mondo di gioco, ma coerenti dal punto di vista artistico. Siete in un contesto fantasy? Ecco che l'interfaccia richiamerà questo genere con texture di pietra, con venature magiche o un diario delle missioni scritto su pergamena. Vi trovate all'interno di un'avventura piratesca? La bussola posta in un angolo della mappa richiamerà il reale oggetto che i marinai utilizzavano per orientarsi. E così via.

La seconda scelta è invece quella di perseguire la strada dell'interfaccia Diegetica. Ogni elemento della UI (e, di conseguenza, anche l'HUD) risulta quindi presente all'interno del mondo di gioco e può essere visto tanto dal giocatore quanto dal personaggio che sta vivendo l'avventura. Il titolo più famoso che fa uso di questa struttura è senza dubbio Dead Space, che inserisce informazioni come la barra della vita direttamente nella tuta di Isaac Clarke. Persino quando si apre l'inventario, in realtà è Isaac che lo proietta di fronte a sé, permettendo così al mondo di gioco di non fermarsi e ai nemici di sfruttare questi momenti per attaccare il nostro sventurato protagonista.

Infine c'è la strada del Simbolismo, ovvero quando si decide di posizionare le informazioni in uno spazio fittizio, raggiungibile da un menù di gioco. Menù che non viene chiaramente visto dai personaggi del gioco, ma che serve al giocatore per fare ordine e chiarezza. A queste tre tipologie si potrebbe aggiungerne anche una quarta che, come già accennato, prevede la totale assenza di qualsiasi forma di UI e di HUD. Alla fine, qualsiasi decisione prendano i designer, lo scopo è sempre uno: fornire la migliore esperienza di gioco possibile. Esperienza che, ovviamente, sarà diversa nel caso stessimo giocando a Hellblade o Super Mario e che, di conseguenza, deve essere ragionata attorno alle specifiche caratteristiche dell'opera.