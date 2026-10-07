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Gli auricolari CMF by Nothing Buds Pro 2 sono al minimo storico su Amazon per le Offerte Prime

Tra le proposte di Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, troviamo gli auricolari CMF by Nothing Buds Pro 2 con cancellazione attiva del rumore, 6 microfoni HD ed effetto audio spaziale.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/10/2026
Auricolari CMF by Nothing Buds Pro 2

Su Amazon sono attualmente disponibili gli auricolari CMF by Nothing Buds Pro 2 a 39,95 € rispetto al prezzo consigliato di 64,95 €, permettendoti di risparmiare fino al 38%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando sui box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per pochi giorni.

Audio cristallino e cancellazione intelligente del rumore

Questi auricolari sono dotati di un selettore smart da poter regolare per gestire il volume o per controllare la cancellazione del rumore e attivare l'assistente vocale. Grazie alla tecnologia LDAC il suono è nitido ed estremamente chiaro, mentre l'effetto audio spaziale si basa sul modello HRTF per un suono spaziale cinematografico e un'esperienza altamente immersiva. Come anticipato, è presente anche la cancellazione attiva del rumore: gli auricolari rilevano e compensano automaticamente la dispersione di rumore tra auricolare e condotto uditivo ed eliminano efficacemente un ampio spettro di suoni ambientali. La batteria con capacità di 60 mAh offrre 10 ore di musica non stop e fino a 43 ore di riproduzione con la custodia.

Festa delle Offerte Prime Amazon 2026: le migliori offerte del 6 e 7 ottobre Festa delle Offerte Prime Amazon 2026: le migliori offerte del 6 e 7 ottobre

Ricordiamo che, se non lo hai già fatto in passato, è possibile provare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni, in modo da approfittare degli attuali sconti esclusivi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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