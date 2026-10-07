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L'aggiornamento di Marvel's Wolverine rende opzionali gli aiuti, anche quelli "obbligatori" di trama

Insomniac Games risponde alle critiche della community introducendo la funzione "Suggerimento" sul tasto R3 e garantendo la massima libertà nell'esplorazione del mondo di gioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2026
Wolverine in Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
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Con il rilascio dell'ultima patch reso disponibile il 6 ottobre, Insomniac Games ha introdotto in Marvel's Wolverine una delle funzionalità più richieste dai giocatori: la possibilità di attivare o disattivare a piacimento le scie olfattive visibili dal protagonista e gestire liberamente gli indizi a schermo.

L'intervento si è reso necessario dopo le critiche sollevate da una parte dell'utenza, che riteneva la meccanica olfattiva fin troppo guidata e poco incline a stimolare l'esplorazione autonoma delle ambientazioni.

Il tasto "Suggerimento" su R3 e il controllo sugli indizi

Attraverso un'impostazione integrata nei comandi, la funzione di "Suggerimento" è stata mappata direttamente sul pulsante R3 del controller DualSense per PlayStation 5. Gli utenti possono così scegliere se richiamare le tracce legate alla trama principale soltanto nel momento del bisogno o procedere alla cieca.

La personalizzazione non si limita tuttavia al solo fiuto di Logan: l'aggiornamento estende il controllo anche alla visibilità degli indizi sonori e delle Nightmare Roots, consentendo ai giocatori di orientarsi nell'ambiente e individuare elementi chiave come le Nightmare Cabin senza aiuti visivi invadenti.

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In un messaggio pubblicato sui canali ufficiali Twitter, la software house ha sottolineato la natura dell'aggiornamento: "L'ultimo aggiornamento per Marvel's Wolverine è disponibile e aggiunge una nuova opzione 'Suggerimento' per le scie olfattive legate alla storia, basata sul feedback della community! Con i recenti aggiornamenti, avete ora un maggior controllo sulla visibilità di odori, indizi sonori e Nightmare Roots."

Insieme al nuovo sistema di aiuti dinamici, la patch include una serie di correzioni mirate a risolvere bug ed episodi di crash improvvisi segnalati dai giocatori.

Un percorso di affinamento iniziato a settembre

L'introduzione del pulsante dedicato rappresenta il culmine di una serie di rifiniture graduali. Già verso la fine di settembre, Insomniac Games era intervenuta riducendo l'opacità e l'intensità visiva delle scie per renderle meno impattanti a schermo, consentendo al contempo di disattivare le tracce legate alle bottiglie di whisky, alle casse di materiali e non solo.

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Lo studio mantiene così la parola data lo scorso 15 settembre, quando aveva promesso un impegno costante nel raccogliere i pareri degli appassionati per affinare progressivamente l'esperienza di gioco.

Segnaliamo infine che Wolverine è basso e anche nel videogioco è fondamentale che sia così.

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