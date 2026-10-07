L'aggiornamento di Marvel's Wolverine rende opzionali gli aiuti, anche quelli "obbligatori" di trama

Con il rilascio dell'ultima patch reso disponibile il 6 ottobre, Insomniac Games ha introdotto in Marvel's Wolverine una delle funzionalità più richieste dai giocatori: la possibilità di attivare o disattivare a piacimento le scie olfattive visibili dal protagonista e gestire liberamente gli indizi a schermo.
L'intervento si è reso necessario dopo le critiche sollevate da una parte dell'utenza, che riteneva la meccanica olfattiva fin troppo guidata e poco incline a stimolare l'esplorazione autonoma delle ambientazioni.
Il tasto "Suggerimento" su R3 e il controllo sugli indizi
Attraverso un'impostazione integrata nei comandi, la funzione di "Suggerimento" è stata mappata direttamente sul pulsante R3 del controller DualSense per PlayStation 5. Gli utenti possono così scegliere se richiamare le tracce legate alla trama principale soltanto nel momento del bisogno o procedere alla cieca.
La personalizzazione non si limita tuttavia al solo fiuto di Logan: l'aggiornamento estende il controllo anche alla visibilità degli indizi sonori e delle Nightmare Roots, consentendo ai giocatori di orientarsi nell'ambiente e individuare elementi chiave come le Nightmare Cabin senza aiuti visivi invadenti.
In un messaggio pubblicato sui canali ufficiali Twitter, la software house ha sottolineato la natura dell'aggiornamento: "L'ultimo aggiornamento per Marvel's Wolverine è disponibile e aggiunge una nuova opzione 'Suggerimento' per le scie olfattive legate alla storia, basata sul feedback della community! Con i recenti aggiornamenti, avete ora un maggior controllo sulla visibilità di odori, indizi sonori e Nightmare Roots."
Insieme al nuovo sistema di aiuti dinamici, la patch include una serie di correzioni mirate a risolvere bug ed episodi di crash improvvisi segnalati dai giocatori.
Un percorso di affinamento iniziato a settembre
L'introduzione del pulsante dedicato rappresenta il culmine di una serie di rifiniture graduali. Già verso la fine di settembre, Insomniac Games era intervenuta riducendo l'opacità e l'intensità visiva delle scie per renderle meno impattanti a schermo, consentendo al contempo di disattivare le tracce legate alle bottiglie di whisky, alle casse di materiali e non solo.
Lo studio mantiene così la parola data lo scorso 15 settembre, quando aveva promesso un impegno costante nel raccogliere i pareri degli appassionati per affinare progressivamente l'esperienza di gioco.
Segnaliamo infine che Wolverine è basso e anche nel videogioco è fondamentale che sia così.