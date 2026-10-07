L'aggiornamento di Marvel's Wolverine rende opzionali gli aiuti, anche quelli "obbligatori" di trama

L'intervento si è reso necessario dopo le critiche sollevate da una parte dell'utenza , che riteneva la meccanica olfattiva fin troppo guidata e poco incline a stimolare l'esplorazione autonoma delle ambientazioni.

Con il rilascio dell'ultima patch reso disponibile il 6 ottobre, Insomniac Games ha introdotto in Marvel's Wolverine una delle funzionalità più richieste dai giocatori: la possibilità di attivare o disattivare a piacimento le scie olfattive visibili dal protagonista e gestire liberamente gli indizi a schermo.

In un messaggio pubblicato sui canali ufficiali Twitter, la software house ha sottolineato la natura dell'aggiornamento: "L'ultimo aggiornamento per Marvel's Wolverine è disponibile e aggiunge una nuova opzione 'Suggerimento' per le scie olfattive legate alla storia, basata sul feedback della community! Con i recenti aggiornamenti, avete ora un maggior controllo sulla visibilità di odori, indizi sonori e Nightmare Roots."

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La personalizzazione non si limita tuttavia al solo fiuto di Logan: l'aggiornamento estende il controllo anche alla visibilità degli indizi sonori e delle Nightmare Roots, consentendo ai giocatori di orientarsi nell'ambiente e individuare elementi chiave come le Nightmare Cabin senza aiuti visivi invadenti.

Un percorso di affinamento iniziato a settembre

L'introduzione del pulsante dedicato rappresenta il culmine di una serie di rifiniture graduali. Già verso la fine di settembre, Insomniac Games era intervenuta riducendo l'opacità e l'intensità visiva delle scie per renderle meno impattanti a schermo, consentendo al contempo di disattivare le tracce legate alle bottiglie di whisky, alle casse di materiali e non solo.

Lo studio mantiene così la parola data lo scorso 15 settembre, quando aveva promesso un impegno costante nel raccogliere i pareri degli appassionati per affinare progressivamente l'esperienza di gioco.

Segnaliamo infine che Wolverine è basso e anche nel videogioco è fondamentale che sia così.