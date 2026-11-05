Quanto ha venduto Marvel's Wolverine? Arrivano i dati ufficiali di PlayStation

Continua inoltre la crescita del digitale : il 78% delle vendite software è arrivato tramite download di giochi completi, un dato in aumento di sei punti percentuali rispetto all'anno precedente e che conferma come il PlayStation Store continui a rappresentare il principale canale di distribuzione per l'ecosistema PlayStation.

Oltre alle vendite di PS5 , i numeri pubblicati da Sony offrono anche uno sguardo più ampio sull'andamento del software PlayStation nel trimestre concluso il 30 settembre 2026. Complessivamente, i giochi per PS5 e PS4 hanno totalizzato 88,2 milioni di unità vendute, in crescita di 7,9 milioni di copie rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale precedente. Le produzioni first-party hanno contribuito con 8,2 milioni di unità, segnando un incremento di 1,9 milioni su base annua.

Sony ha fornito un aggiornamento ufficiale sulle vendite di Marvel's Wolverine in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari relativi al secondo trimestre dell'anno fiscale 2026. Stando ai dati condivisi dalla compagnia, l'action adventure sviluppato da Insomniac Games ha raggiunto quota 2,4 milioni di copie vendute al 4 novembre 2026, un risultato ottenuto nei primi 50 giorni di permanenza sul mercato .

Marvel's Wolverine a confronto con altre esclusive PS5 dei PlayStation Studios

Per quanto riguarda Marvel's Wolverine, si tratta del primo dato ufficiale comunicato da Sony dopo le stime non ufficiali diffuse nelle settimane successive al lancio, che indicavano circa 1,9 milioni di copie vendute nei primi giorni. Le nuove cifre permettono inoltre di confrontare più facilmente la performance della nuova esclusiva di Insomniac Games con quella di altre importanti produzioni dei PlayStation Studios.

Pur trattandosi di un risultato significativo, il titolo sembrerebbe aver registrato una crescita più lenta rispetto ad altre produzioni single player first-party degli ultimi anni. Dai numeri ufficiali condivisi da Sony, Ghost of Yotei, per esempio, aveva già raggiunto 3,3 milioni di copie nei primi 32 giorni, mentre Marvel's Spider-Man 2 aveva esordito con 2,5 milioni di copie nelle prime 24 ore, arrivando a 5 milioni in 11 giorni e successivamente a 10 milioni in 107 giorni, senza tenere conto delle vendite su PC. Solo Astro Bot ha fatto segnare numeri inferiori, raggiungendo quota 1,5 milioni di copie in 58 giorni, sebbene si tratti di un progetto di dimensioni molto diverse rispetto alle grandi produzioni open world e ai giochi basati sui supereroi Marvel.

Le ragioni di questa differenza non sono note e qualsiasi analisi resta necessariamente speculativa. Tra i possibili fattori c'è l'accoglienza ricevuta dalla critica. Pur avendo ottenuto recensioni generalmente positive, Marvel's Wolverine non ha raggiunto il livello di entusiasmo registrato da alcuni dei maggiori blockbuster PlayStation Studios, un elemento che potrebbe aver inciso sul passaparola e sulla velocità delle vendite nelle prime settimane.

Anche il periodo di lancio potrebbe aver avuto il suo peso. Marvel's Wolverine è arrivato sul mercato in una finestra particolarmente affollata, caratterizzata dall'uscita di titoli di alto profilo come The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword, Control Resonant e Silent Hill: Townfall. Va infine considerato il peso del marchio. Sebbene Wolverine sia uno dei personaggi più iconici dell'universo Marvel, il suo richiamo commerciale potrebbe essere inferiore rispetto a quello di Spider-Man. Allo stesso modo, Ghost of Yotei ha potuto beneficiare della popolarità costruita nel tempo da Ghost of Tsushima, ormai affermato come uno dei brand più importanti dell'ecosistema PlayStation.