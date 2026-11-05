ChatGPT ora può creare GIF animate da una foto o un prompt: ecco come funziona

Il nuovo modello Images 2.6 velocizza ulteriormente la generazione delle immagini e introduce la possibilità di creare vere e proprie GIF animate, caricando una foto o descrivendo il contenuto desiderato.

ChatGPT offre da tempo uno strumento per la creazione di immagini, che nel corso degli anni si è arricchito di nuove funzionalità e miglioramenti. Se in passato era già possibile generare GIF, ora le immagini possono trasformarsi in vere e proprie animazioni. Il processo è piuttosto semplice e rientra tra le novità introdotte da OpenAI con il modello Images 2.6, che porta con sé anche diversi altri miglioramenti.