ChatGPT ora può creare GIF animate da una foto o un prompt: ecco come funziona

ChatGPT offre da tempo uno strumento per la creazione di immagini, che nel corso degli anni si è arricchito di nuove funzionalità e miglioramenti. Se in passato era già possibile generare GIF, ora le immagini possono trasformarsi in vere e proprie animazioni. Il processo è piuttosto semplice e rientra tra le novità introdotte da OpenAI con il modello Images 2.6, che porta con sé anche diversi altri miglioramenti.
Come creare le GIF su ChatGPT
Come anticipato, ChatGPT era già in grado di generare GIF, ma non erano realmente animate. Non aspettatevi, però, qualcosa di rivoluzionario: il sistema crea animazioni simulando il movimento attraverso la riproduzione in rapida successione di fotogrammi differenti. Il risultato, almeno per il momento, non è ancora particolarmente naturale e il processo presenta qualche limite. Come potete vedere qui sotto, è possibile partire da un semplice prompt e chiedere a ChatGPT di generare una sequenza di fotogrammi da riprodurre uno dopo l'altro.
Una volta creata la GIF, si può anche scegliere la velocità di riproduzione, con valori che vanno da 0,5x a 2x. Se il risultato non dovesse soddisfarvi, potrete chiedere rapidamente delle modifiche, proprio come avviene normalmente con la generazione delle immagini. Per provare la nuova funzione basterà aprire ChatGPT: dovreste ricevere automaticamente una notifica che vi invita a sperimentare questa novità.
In alternativa, potete inserire direttamente un prompt nella casella di testo, chiedendo di creare una GIF animata a partire da una vostra foto oppure descrivendo la scena desiderata. La generazione richiede poco tempo, ma la precisione dei risultati non è ancora ottimale.
Altre novità
OpenAI ha anche annunciato che il nuovo modello Images 2.6 è più veloce nella generazione delle immagini. Secondo l'azienda, rispetto a settembre, gli utenti stanno generando circa un miliardo di immagini in più a settimana.
Nel frattempo, ricordiamo che ChatGPT sta accogliendo una nuova funzione che consente di nascondere le proprie conversazioni. Inoltre, ha introdotto Intelligent UI per risposte ancora più interattive.