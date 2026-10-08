ChatGPT introduce Intelligent UI per risposte ancora più interattive: ecco come funziona

OpenAI ha annunciato Intelligent UI, una nuova funzionalità pensata per offrire risposte interattive ancora più utili. Non si tratta più di semplici risposte testuali, ma di contenuti visivi e dinamici che aiutano gli utenti a comprendere in modo più chiaro e immediato determinati argomenti. Vediamo meglio tutti i dettagli.
Cos’è Intelligent UI e come funziona
Attualmente, la funzione è in fase di distribuzione per gli utenti Plus, Pro, Business ed Enterprise, nonché per i piani Free e Go. Con questa novità, ChatGPT potrà fornire risposte visive e interattive, adattandole al tipo di domanda posta dall'utente.
Ad esempio, ChatGPT potrà mostrarvi grafici, diagrammi, moduli o pulsanti cliccabili. Tra gli esempi mostrati da OpenAI c'è un widget interattivo dedicato alle ricette, che modifica automaticamente le quantità degli ingredienti in base al numero di ospiti.
Le risposte possono inoltre includere mappe integrate e domande a scelta multipla per approfondire un argomento. Se, invece, volete capire come far crescere i vostri risparmi, potete chiedere a ChatGPT di creare uno strumento su misura, come una calcolatrice finanziaria. Allo stesso modo, può realizzare un programma per dividere il conto dopo una cena con gli amici. Vi mostriamo un'immagine di seguito per farvi capire meglio.
La funzione è integrata in GPT-6, il più recente modello ancora più avanzato e veloce. OpenAI ha inoltre sviluppato una libreria di componenti nativi e integrabili, affiancata da un compilatore che elabora l'interfaccia in tempo reale, man mano che viene generata dal modello.
Misure di sicurezza
OpenAI afferma di impegnarsi a migliorare il modo in cui l'IA riconosce i rischi del mondo reale e il rispetto dei limiti stabiliti dagli utenti. Ha inoltre aggiornato l'addestramento sulla sicurezza sulla base delle esperienze maturate nell'uso reale dell'intelligenza artificiale, rafforzando le protezioni contro gli abusi ad alto rischio legati ad attacchi informatici, minacce biologiche e violenza.
Nel frattempo, a tal proposito, pochi giorni fa David Robinson, responsabile della sicurezza, si è dimesso. Le motivazioni della sua scelta riguardano la crescente pericolosità di sistemi IA che diventano sempre più potenti a una velocità impressionante. Ricordiamo, inoltre, che OpenAI ha cancellato GPT-6.1 Astra, in quanto avrebbe agito senza autorizzazione oltre i compiti assegnati.