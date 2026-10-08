ChatGPT introduce Intelligent UI per risposte ancora più interattive: ecco come funziona

Le risposte di ChatGPT diventano ancora più interattive: Intelligent UI trasforma le risposte in esperienze visive e strumenti dinamici per una migliore comprensione degli argomenti.

OpenAI ha annunciato Intelligent UI, una nuova funzionalità pensata per offrire risposte interattive ancora più utili. Non si tratta più di semplici risposte testuali, ma di contenuti visivi e dinamici che aiutano gli utenti a comprendere in modo più chiaro e immediato determinati argomenti. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Cos’è Intelligent UI e come funziona Attualmente, la funzione è in fase di distribuzione per gli utenti Plus, Pro, Business ed Enterprise, nonché per i piani Free e Go. Con questa novità, ChatGPT potrà fornire risposte visive e interattive, adattandole al tipo di domanda posta dall'utente. Un esempio di Intelligent UI Ad esempio, ChatGPT potrà mostrarvi grafici, diagrammi, moduli o pulsanti cliccabili. Tra gli esempi mostrati da OpenAI c'è un widget interattivo dedicato alle ricette, che modifica automaticamente le quantità degli ingredienti in base al numero di ospiti. Ricette interattive Le risposte possono inoltre includere mappe integrate e domande a scelta multipla per approfondire un argomento. Se, invece, volete capire come far crescere i vostri risparmi, potete chiedere a ChatGPT di creare uno strumento su misura, come una calcolatrice finanziaria. Allo stesso modo, può realizzare un programma per dividere il conto dopo una cena con gli amici. Vi mostriamo un'immagine di seguito per farvi capire meglio. La calcolatrice finanziaria La funzione è integrata in GPT-6, il più recente modello ancora più avanzato e veloce. OpenAI ha inoltre sviluppato una libreria di componenti nativi e integrabili, affiancata da un compilatore che elabora l'interfaccia in tempo reale, man mano che viene generata dal modello.