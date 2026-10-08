Monster Hunter Rise è in arrivo su iOS e Android tramite Netflix dopo aver venduto più di 20 milioni di copie

Monster Hunter Rise arriva su iOS e Android tramite abbonamento a Netflix: la versione mobile, eseguita nativamente sui dispositivi, introduce controlli touch ricostruiti e nuove opzioni di gameplay.

Monster Hunter Rise sta per approdare su iOS e Android tramite abbonamento a Netflix, come confermato dalle pagine dedicate apparse oggi negli store Apple e Google. Il gioco, lanciato originariamente su Nintendo Switch nel 2021 e successivamente arrivato anche su PC, Xbox e PlayStation, sembra aver ricevuto un soft launch preliminare in alcuni paesi su entrambe le piattaforme mobile, in vista del rollout globale. Le pagine dell'App Store e Google Play Store confermano che per scaricare e giocare sarà necessario un abbonamento Netflix, ma specificano anche che il titolo verrà eseguito nativamente sul dispositivo, senza streaming.

Le novità su mobile Secondo le informazioni presenti negli store, la versione mobile introdurrà alcune differenze rispetto alle edizioni console e PC. Ad esempio, le missioni Sfida ed Evento ora possono essere sbloccate facendo progressi nel gioco, mentre la nuova funzione Recupero in battaglia seleziona automaticamente l'oggetto più efficace, in base alla salute e le condizioni del cacciatore. Un'opzione vista tra l'altro anche in Monster Hunter Wilds. Capcom afferma di aver anche riprogettato completamente i controlli touch, adattandoli alle peculiarità di smartphone e tablet e prevedendo schemi dedicati per ogni arma. Anche la resa visiva è stata ricalibrata per apparire naturale su una vasta gamma di dispositivi, con proporzioni e formati differenti. Inoltre, come possiamo vedere dalle immagini qui sotto, anche l'interfaccia di gioco ha subito delle modifiche per meglio adattarsi ai comandi touch e il formato mobile delle nuove versioni.