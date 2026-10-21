Volete nascondere le conversazioni su ChatGPT? Presto sarà possibile grazie a una nuova funzione

OpenAI ha annunciato l'arrivo di una nuova funzione pensata per offrire maggiore protezione alle vostre conversazioni . Se volete impedire a occhi indiscreti di consultare la cronologia delle vostre chat e, soprattutto, di aprirle per curiosare, adesso potrete bloccarle e nasconderle . Si tratta di una funzione per certi versi simile alla Cartella bloccata di Google Foto, pensata per garantire una maggiore privacy. Al momento in cui scriviamo, la novità è ancora in fase di distribuzione e potrebbe quindi non essere disponibile per tutti.

Chat bloccate con un PIN

La nuova funzione si chiama Chat Bloccate ed è pensata per nascondere le conversazioni dalla cronologia standard. Per bloccarle, basterà fare clic con il tasto destro sulla chat e selezionare la voce "Blocca chat" in fondo al menu. A questo punto, dovrete impostare un PIN da utilizzare ogni volta che vorrete accedere alla conversazione. Una volta bloccate, le chat verranno spostate nell'apposita sezione "Chat bloccate", accessibile da "Progetti", e i relativi titoli non saranno più visibili nella cronologia standard.

Sui dispositivi mobili, inoltre, sarà possibile sbloccarle utilizzando anche Face ID, Touch ID o altri sistemi di autenticazione biometrica. Sempre su smartphone e tablet, potrete continuare a utilizzare la funzione Voce anche all'interno delle conversazioni bloccate, possibilità che al momento non è prevista su desktop.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

È bene precisare, tuttavia, che le chat non sono crittografate end-to-end: il blocco rende più difficile l'accesso da parte di altre persone, ma non garantisce una protezione completa dei contenuti. Questa funzione è disponibile a partire da oggi per gli utenti Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise ed Edu, e si può utilizzare sia su web che dispositivi mobili. Come anticipato, la distribuzione della funzione è graduale, quindi potrebbe essere necessario attendere prima che sia disponibile sul vostro account.