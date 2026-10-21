Volete nascondere le conversazioni su ChatGPT? Presto sarà possibile grazie a una nuova funzione

OpenAI ha annunciato l'arrivo di una nuova funzione pensata per offrire maggiore protezione alle vostre conversazioni. Se volete impedire a occhi indiscreti di consultare la cronologia delle vostre chat e, soprattutto, di aprirle per curiosare, adesso potrete bloccarle e nasconderle. Si tratta di una funzione per certi versi simile alla Cartella bloccata di Google Foto, pensata per garantire una maggiore privacy. Al momento in cui scriviamo, la novità è ancora in fase di distribuzione e potrebbe quindi non essere disponibile per tutti.
Chat bloccate con un PIN
La nuova funzione si chiama Chat Bloccate ed è pensata per nascondere le conversazioni dalla cronologia standard. Per bloccarle, basterà fare clic con il tasto destro sulla chat e selezionare la voce "Blocca chat" in fondo al menu. A questo punto, dovrete impostare un PIN da utilizzare ogni volta che vorrete accedere alla conversazione. Una volta bloccate, le chat verranno spostate nell'apposita sezione "Chat bloccate", accessibile da "Progetti", e i relativi titoli non saranno più visibili nella cronologia standard.
Sui dispositivi mobili, inoltre, sarà possibile sbloccarle utilizzando anche Face ID, Touch ID o altri sistemi di autenticazione biometrica. Sempre su smartphone e tablet, potrete continuare a utilizzare la funzione Voce anche all'interno delle conversazioni bloccate, possibilità che al momento non è prevista su desktop.
È bene precisare, tuttavia, che le chat non sono crittografate end-to-end: il blocco rende più difficile l'accesso da parte di altre persone, ma non garantisce una protezione completa dei contenuti. Questa funzione è disponibile a partire da oggi per gli utenti Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise ed Edu, e si può utilizzare sia su web che dispositivi mobili. Come anticipato, la distribuzione della funzione è graduale, quindi potrebbe essere necessario attendere prima che sia disponibile sul vostro account.
Cosa fare in caso di PIN dimenticato
Può capitare, ovviamente, di impostare un PIN e poi dimenticarlo. In questo caso, però, è importante sapere che reimpostarlo comporta l'eliminazione di tutte le chat bloccate. Vi consigliamo quindi di conservare il codice in un luogo sicuro, così da evitare di perdere le conversazioni.
Se doveste comunque avere bisogno di ripristinarlo, basterà accedere alle Impostazioni, entrare in "Sicurezza e accesso", selezionare "PIN dell'account" e poi "Reimposta". A quel punto, dovrete verificare la vostra identità seguendo le indicazioni mostrate. Nel frattempo, ChatGPT introduce anche Intelligent UI per risposte ancora più interattive.