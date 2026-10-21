Preordina RuneScape Dragonwilds Deluxe Edition per PS5 e Xbox Series X

Su Amazon è attualmente possibile preordinare la Deluxe Edition di RuneScape Dragonwilds per PS5 e Xbox Series X a 69,99 €. Se sei interessato, basterà cliccare sui box sottostanti per scegliere la tua versione preferita: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 5 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un cofanetto esclusivo
Questa edizione include un cofanetto esclusivo con una Steelbook caratterizzata da illustrazioni originali, 3 toppe ricamate, 5 carte personaggio ologafiche e una mappa in tessuto di Ashenfall. Non è tutto, perché sono inclusi anche diversi contenuti digitali extra, tra cui armatura e mantello dorati, 6 elmi ispirati a Old School RuneScape, 4 decorazioni murali, 10 dipinti per la decorazione della casa e 2 decorazioni animate a forma di animali. In questa avventura dovrai affrontare missioni, potenziare le abilità ed esplorare un mondo immersivo creato a mano.
Si tratta di un gioco con elementi GDR, tra abilità e incantesimi unici, atmosfera fantasy e una colonna sonora ispirata ai classici di RuneScape. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.