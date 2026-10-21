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Preordina RuneScape Dragonwilds Deluxe Edition per PS5 e Xbox Series X

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di RuneScape Dragonwilds Deluxe Edition con diversi contenuti esclusivi. Si tratta di una nuova avventura di sopravvivenza con elementi GDR.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/10/2026
RuneScape Dragonwilds Deluxe Edition

Su Amazon è attualmente possibile preordinare la Deluxe Edition di RuneScape Dragonwilds per PS5 e Xbox Series X a 69,99 €. Se sei interessato, basterà cliccare sui box sottostanti per scegliere la tua versione preferita: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 5 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un cofanetto esclusivo

Questa edizione include un cofanetto esclusivo con una Steelbook caratterizzata da illustrazioni originali, 3 toppe ricamate, 5 carte personaggio ologafiche e una mappa in tessuto di Ashenfall. Non è tutto, perché sono inclusi anche diversi contenuti digitali extra, tra cui armatura e mantello dorati, 6 elmi ispirati a Old School RuneScape, 4 decorazioni murali, 10 dipinti per la decorazione della casa e 2 decorazioni animate a forma di animali. In questa avventura dovrai affrontare missioni, potenziare le abilità ed esplorare un mondo immersivo creato a mano.

Deluxe Edition di RuneScape Dragonwilds
Deluxe Edition di RuneScape Dragonwilds

Si tratta di un gioco con elementi GDR, tra abilità e incantesimi unici, atmosfera fantasy e una colonna sonora ispirata ai classici di RuneScape. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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