1

Il PlayStation Store lancia Il Pianeta delle Offerte e la Promozione di Halloween

Sul PlayStation Store sono partite due nuove iniziative promozionali: Il Pianeta delle Offerte e la Promozione di Halloween, con sconti su Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Rebirth, Resident Evil e molti altri giochi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/10/2026
Logo del PlayStation Store

Sony ha lanciato oggi sul PlayStation Store ben due nuove iniziative promozionali dedicate ai giocatori PS4 e PS5: Il Pianeta delle Offerte e la Promozione di Halloween, quest'ultima focalizzata soprattutto su horror e giochi dalle atmosfere più oscure. Vediamo alcune delle occasioni più interessanti disponibili in questo momento.

Il Pianeta delle Offerte

Tra le promozioni più interessanti troviamo Cyberpunk 2077, che in vista dell'aggiornamento dedicato alla seconda stagione dell'anime Edgerunners è disponibile a 19,99 euro con uno sconto del 60%. Stessa percentuale di ribasso anche per WWE 2K26, attualmente acquistabile a 31,99 euro.

Cambiando completamente genere, segnaliamo anche Final Fantasy 7 Rebirth. Il secondo capitolo della trilogia remake può essere acquistato a 17,99 euro grazie a uno sconto del 70%, un'ottima occasione per recuperarlo in vista dell'arrivo di Revelation nei prossimi mesi.

Non mancano nemmeno numerosi giochi sotto i 10 euro. Tra questi troviamo Death Stranding Director's Cut a soli 5,99 euro (-90%), Tomb Raider I-III Remastered a 5,99 euro (-80%), A Plague Tale: Innocence a 7,99 euro (-80%) e Devil May Cry 5 Special Edition a 9,99 euro (-75%).

Promozione di Halloween

Chi è alla ricerca di qualche esperienza perfetta per il periodo di Halloween potrebbe trovare pane per i propri denti nella seconda iniziativa lanciata da Sony. Tra i titoli in evidenza figura Resident Evil Requiem, proposto a 49,59 euro grazie a uno sconto del 38%. In saldo troviamo anche altri capitoli della serie Capcom, incluso il remake di Resident Evil 4, acquistabile a soli 9,99 euro.

GTA V e Red Dead Redemption 2 stanno per lasciare il catalogo di PlayStation Plus GTA V e Red Dead Redemption 2 stanno per lasciare il catalogo di PlayStation Plus

Tra le offerte dedicate ai giochi horror o comunque caratterizzati da atmosfere più cupe figurano inoltre Days Gone Remastered, disponibile a 19,99 euro con uno sconto del 60%, e The Last of Us Parte 1 Digital Deluxe Edition per PS5, il cui prezzo scende da 89,99 euro a 26,99 euro.

Tutte le nuove promozioni del PlayStation Store sono attive da oggi fino alle 00:59 del 5 novembre. Oltre che tramite console, potrete accedere al catalogo completo degli sconti tramite la versione web del negozio digitale di Sony, a questo indirizzo. Che ne pensate, c'è qualche sconto in particolare che vi fa gola? Facelo sapere nei commenti qui sotto.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il PlayStation Store lancia Il Pianeta delle Offerte e la Promozione di Halloween