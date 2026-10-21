Il PlayStation Store lancia Il Pianeta delle Offerte e la Promozione di Halloween

Sony ha lanciato oggi sul PlayStation Store ben due nuove iniziative promozionali dedicate ai giocatori PS4 e PS5: Il Pianeta delle Offerte e la Promozione di Halloween, quest'ultima focalizzata soprattutto su horror e giochi dalle atmosfere più oscure. Vediamo alcune delle occasioni più interessanti disponibili in questo momento.
Il Pianeta delle Offerte
Tra le promozioni più interessanti troviamo Cyberpunk 2077, che in vista dell'aggiornamento dedicato alla seconda stagione dell'anime Edgerunners è disponibile a 19,99 euro con uno sconto del 60%. Stessa percentuale di ribasso anche per WWE 2K26, attualmente acquistabile a 31,99 euro.
Cambiando completamente genere, segnaliamo anche Final Fantasy 7 Rebirth. Il secondo capitolo della trilogia remake può essere acquistato a 17,99 euro grazie a uno sconto del 70%, un'ottima occasione per recuperarlo in vista dell'arrivo di Revelation nei prossimi mesi.
Non mancano nemmeno numerosi giochi sotto i 10 euro. Tra questi troviamo Death Stranding Director's Cut a soli 5,99 euro (-90%), Tomb Raider I-III Remastered a 5,99 euro (-80%), A Plague Tale: Innocence a 7,99 euro (-80%) e Devil May Cry 5 Special Edition a 9,99 euro (-75%).
Promozione di Halloween
Chi è alla ricerca di qualche esperienza perfetta per il periodo di Halloween potrebbe trovare pane per i propri denti nella seconda iniziativa lanciata da Sony. Tra i titoli in evidenza figura Resident Evil Requiem, proposto a 49,59 euro grazie a uno sconto del 38%. In saldo troviamo anche altri capitoli della serie Capcom, incluso il remake di Resident Evil 4, acquistabile a soli 9,99 euro.
Tra le offerte dedicate ai giochi horror o comunque caratterizzati da atmosfere più cupe figurano inoltre Days Gone Remastered, disponibile a 19,99 euro con uno sconto del 60%, e The Last of Us Parte 1 Digital Deluxe Edition per PS5, il cui prezzo scende da 89,99 euro a 26,99 euro.
Tutte le nuove promozioni del PlayStation Store sono attive da oggi fino alle 00:59 del 5 novembre. Oltre che tramite console, potrete accedere al catalogo completo degli sconti tramite la versione web del negozio digitale di Sony, a questo indirizzo. Che ne pensate, c'è qualche sconto in particolare che vi fa gola? Facelo sapere nei commenti qui sotto.