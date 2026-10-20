Ci sono insomma diverse produzioni di spessore : da Football Manager 26 a The Talos Principle 2, da Monster Boy and the Cursed Kingdom a Rock of Ages 3: Make & Break, il catalogo sta per perdere parecchi contenuti.

I giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre sono disponibili da oggi

Se dunque siete ancora alle prese con la campagna di uno o entrambi, fareste bene a darvi una mossa a completarla: avete meno di un mese per riuscirci senza doverli acquistare , ma come detto non si tratta degli unici prodotti che diranno addio alla piattaforma Sony.

GTA V e Red Dead Redemption 2 stanno per lasciare il catalogo di PlayStation Plus : i due titoli targati Rockstar Games, insieme ad alcuni altri giochi, smetteranno di essere disponibili per gli abbonati di livello Extra e Premium a partire dal prossimo 17 novembre.

Una mossa strategica?

Come sanno ormai anche i sassi, il lancio di GTA 6 è fissato al prossimo 19 novembre e dunque l'uscita di GTA V e Red Dead Redemption 2 dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium potrebbe non essere casuale, peraltro proprio a ridosso dell'arrivo del nuovo capitolo.

È infatti plausibile che Rockstar Games non voglia farsi concorrenza da sola, da qui la decisione di rimuovere i suoi due giochi dal servizio in abbonamento Sony e "liberare risorse" in termini di tempo disponibile e coinvolgimento da parte degli utenti.

Detto questo, l'aggiornamento di ottobre di PS Plus Extra e Premium richiede diverse esperienze corpose e coivolgenti, vedi ad esempio Mafia: Terra Madre, l'affascinante prequel della serie prodotta da 2K Games, che ci mette al comando di un giovane al servizio di una famiglia malavitosa sullo sfondo della Sicilia di inizio Novecento.

Oppure Horizon Forbidden West, che torna nel catalogo della piattaforma digitale dopo diverso tempo, con il suo carico di personaggi carismatici, combattimenti frenetici e un vasto open world tutto da esplorare, ricco di insidie ma anche di segreti da scoprire.