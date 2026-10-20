Il finale di Cyberpunk: Edgerunners 2 non è come ve lo aspettavate? C'è un motivo

C'è un motivo se il finale di Cyberpunk: Edgerunners 2 non è come ve lo aspettavate: ne ha parlato lo showrunner e sceneggiatore della serie, Bartosz Sztybor, spiegando come mai la storia non riprende soluzioni simili a quelle impiegate per la conclusione della prima stagione. Naturalmente evitare di leggere se non volete spoiler!

"Cyberpunk nasce dal noir, e nel noir c'è sempre un personaggio contrapposto alla città", ha spiegato Sztybor. "Il punto fondamentale è che non riuscirai mai a vincere contro la città o contro il sistema. Persino per me, la prima stagione alla fine dei conti non ha un finale palesemente negativo."

"A mio modo di vedere, in qualche modo è un lieto fine. Penso che nella realtà della cultura pop in cui viviamo, dove molti film ci propongono finali felici estremamente dolci, con formule alla 'vissero per sempre felici e contenti', si finisce per pensare che tutte le chiusure di Cyberpunk o di Edgerunners siano negative, ma magari non è così."

"'Alla fine non distruggi la malvagia megacorporazione'. Certo, non sarebbe realistico, ma ti sei salvato, oppure sei riuscito a rimanere te stesso fino alla fine, hai fatto quella determinata scelta o ti sei sacrificato per qualcuno che amavi."

"E anche questo, in qualche modo, è un lieto fine; perché sei riuscito a rimanere fedele alla tua natura fino all'ultimo. Quindi sì, penso che sia una tragedia, ma credo che sia il noir sia Cyberpunk cerchino semplicemente di mostrarci come funziona la vita reale".