L'accordo risale all'inizio del 2018 e, spiega Ishikawa, non era un contratto legato a un singolo titolo, ma una partnership di lungo periodo. Netflix si impegnava a stanziare in anticipo un budget di "diversi miliardi di yen" , con la previsione che i progetti successivi fossero coperti da nuovi contratti una volta superata quella cifra.

Mitsuhisa Ishikawa, cofondatore di Production I.G e produttore dei film di Ghost in the Shell , ha parlato al sito giapponese Business+IT della storia dello studio, soffermandosi sulla collaborazione con Netflix , sulle critiche ricevute e sui vantaggi ottenuti.

Un accordo unico

All'epoca Production I.G era l'unico studio giapponese ad aver siglato un accordo di questo tipo, e Ishikawa racconta di aver affrontato reazioni negative di ogni genere, comprese le preoccupazioni sui rapporti dello studio con le emittenti televisive nazionali.

Secondo l'attuale presidente, però, la partnership si è rivelata molto utile. Lo studio stava infatti subendo il calo dei ricavi dai supporti fisici come i DVD, mentre i costi fissi continuavano ad aumentare. L'intesa con Netflix ha compensato una parte sostanziale di quel divario, migliorando la situazione finanziaria di Production I.G in quanto società quotata.

Ishikawa si dice grato a Netflix per aver contribuito a tenere a galla lo studio così a lungo e ha affermato addirittura che la piattaforma "potrebbe aver salvato l'industria degli anime nel suo complesso". A suo giudizio, se le piattaforme di streaming straniere non fossero entrate nel mercato giapponese, il numero degli studi nazionali avrebbe potuto ridursi fino a un decimo di quello attuale.

Un ruolo l'ha avuto anche l'incoraggiamento di Masahiko Minami, presidente dello studio Bones. "Nessuno dei due è più giovane. Abbiamo già superato il terzo atto della nostra vita, quindi perché non lasciare che ci critichino? Se prendersi le critiche permette di passare il testimone degli anime alla prossima generazione, che sia", gli avrebbe detto. Con queste parole in mente, Ishikawa ha portato avanti l'accordo, facendone una notizia di grande risalto e riuscendo, a suo dire, a evitare che Production I.G "affondasse".