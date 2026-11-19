In occasione del Black Friday, su Amazon sono attualmente disponibili le cuffie wireless Sony INZONE H5 a 89 € rispetto al prezzo consigliato di 149 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando sui box qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Buona autonomia e design confortevole
Queste cuffie sono dotate di suono spaziale a 360° per il gaming, affinché tu possa seguire i passi del tuo avversario ed essere il primo a reagire. Inoltre, l'app 360 Spatial Sound Personaliser mappa il suono anche sulla forma unica del tuo orecchio. A contribuire è il design confortevole, con una bassa pressione laterale e cuscinetti traspiranti. Le cuffie garantiscono fino a 28 ore di autonomia, permettendoti di ottenere altre 3 ore di riproduzione con 10 minuti di ricarica. Inoltre, è incluso un cavo audio da 3,5 mm, se preferisci giocare più a lungo.
Il microfono bidirezionale, invece, sfrutta l'IA per filtrare il rumore ambientale e garantire conversazioni nitide. Nel complesso si tratta di un prodotto molto apprezzato e di qualità. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.