Se volete rivivere dall'inizio alla fine la saga firmata da Rocksteady Studios dedicata al Crociato Incappucciato , su Instant Gaming potete recuperare Batman: Arkham Collection per PC (Steam) a meno di sei euro. A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 60 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 92%, proponendo il pacchetto a una cifra netta di 4,89 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la somma richiesta per completare l'acquisto si fissa a 5,97 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 90% e vi garantisce un risparmio reale di 54,03 euro. Per riscattare la chiave digitale e aggiungerla alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui .

Tre capitoli completi, combattimenti Freeflow e Batmobile: la trilogia Rocksteady su Steam

La raccolta riunisce l'intero arco narrativo della serie Arkham, accompagnando l'evoluzione di Bruce Wayne attraverso le notti più buie di Gotham City. Il viaggio inizia tra i padiglioni claustrofobici del manicomio criminale di Batman: Arkham Asylum, dove una rivolta orchestrata dal Joker intrappola il protagonista insieme ai peggiori detenuti della città; prosegue nel distretto urbano trasformato in super-prigione a cielo aperto di Batman: Arkham City, sotto la sorveglianza spietata di Hugo Strange e Ra's al Ghul; e culmina nelle strade piovose e completamente esplorabili di Batman: Arkham Knight, mentre lo Spaventapasseri unisce i supercriminali di Gotham con l'aiuto del misterioso Cavaliere di Arkham.

Sul piano del gameplay, i tre titoli hanno ridefinito gli standard degli action-adventure supereroistici grazie al celebre sistema di combattimento Freeflow, capace di concatenare contrattacchi istantanei, stordimenti con il mantello, schivate acrobatiche e mosse finali coreografiche contro decine di avversari contemporaneamente. Alle risse corpo a corpo si alternano le sezioni di caccia silenziosa, in cui sfruttare i gargoyle sospesi, i condotti di aerazione, la vista detective e un arsenale sempre più ricco di gadget - dal Batarang telecomandato al gel esplosivo, fino al rampino potenziato - per seminare il panico tra le pattuglie armate. Il capitolo conclusivo amplia ulteriormente la formula introducendo la Batmobile guidabile in tempo reale, utilizzabile sia per gli inseguimenti ad alta velocità sia in modalità carro armato durante gli scontri con i droni.

Batman: Arkham Collection comprende le versioni definitive di tutti gli episodi: Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition, Batman: Arkham City Game of the Year Edition e Batman: Arkham Knight arricchito dal relativo Season Pass, includendo così ogni espansione narrativa, missione secondaria, sfida e costume aggiuntivo pubblicato negli anni. Riscattando il codice su Steam, i titoli si integrano nella vostra libreria con doppiaggio e sottotitoli completi in italiano, salvataggi su cloud, obiettivi della piattaforma Valve e pieno supporto sia per controller sia per mouse e tastiera.