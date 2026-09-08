Diventate il Cavaliere Oscuro a meno di 6€: Batman: Arkham Collection per PC in sconto su Instant Gaming

Indossate il mantello del Crociato Incappucciato a uno dei prezzi più bassi di sempre per la trilogia capolavoro firmata Rocksteady Studios . Batman: Arkham Collection si trova infatti su Instant Gaming con un taglio del 92% sul prezzo netto di 4,89 €: una cifra che si traduce in 5,97 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto al listino ufficiale di 60,00 €, lo sconto effettivo è di ben 54,03 €. Potete riscattare il codice per aggiungere subito il pacchetto completo alla libreria seguendo il link presente nel box promozionale in alto.

La trilogia completa di Rocksteady

Questa raccolta racchiude la versione definitiva della trilogia narrativa dedicata all'eroe di Gotham City, comprendendo Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight, oltre a tutti i contenuti aggiuntivi e i Season Pass pubblicati per i singoli capitoli. Il gameplay si struttura attorno all'iconico sistema di combattimento FreeFlow, capace di alternare scazzottate fluide e coreografiche a fasi stealth basate sull'uso dei gadget tecnologici, enigmi sparsi dall'Enigmista ed esplorazione a bordo della Batmobile nell'episodio conclusivo.

L'esperienza spazia dai corridoi claustrofobici del manicomio criminale fino all'ampio open world di una Gotham sotto assedio. La chiave acquistata sul negozio di key garantisce la licenza digitale da riscattare direttamente sul vostro account Steam per PC.