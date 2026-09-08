Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories ha una data di uscita su PS5, Xbox, Switch 2 e Steam

L'annuncio è accompagnato dal secondo trailer ufficiale , che introduce vari personaggi e mostra nuove sequenze di gameplay tra esplorazione, combattimenti e crafting alchemico. Potete guardarlo tramite il player sottostante.

Koei Tecmo e Gust hanno annunciato la data di uscita di Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories . Il nuovo capitolo della storica serie JRPG basata sull'alchimia arriverà su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC via Steam il 25 febbraio 2027 .

Cos'è Atelier Karia?

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories è ambientato due anni dopo il precedente capitolo e introduce una nuova protagonista, Karia, un'avventuriera dotata di un potere singolare: può cibarsi e analizzare quasi qualsiasi cosa, dagli ingredienti naturali agli oggetti sintetizzati, ottenendo miglioramenti fisici, nuove azioni sul campo e persino cambiamenti di stile che modificano le sue abilità in battaglia. La sua missione la conduce nelle profondità del sottosuolo del continente di Aladiss, un vasto regno inesplorato dove antiche rovine, creature imponenti e misteri dimenticati attendono di essere riportati alla luce.

Il sistema di gioco rinnova la formula della serie con una sintesi basata sui frammenti di mana, che permette di creare oggetti dalle proprietà variabili. La costruzione delle basi aggiunge una componente gestionale, mentre sulla carta il sistema di combattimento in tempo reale è stato arricchito e reso più tecnico grazie all'aggiunta di parate, contrattacchi e attacchi combinati con gli alleati.