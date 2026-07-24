Il team di Atelier Karia chiede ai giocatori se vogliono che la protagonista ingrassi se mangia tanto

Non sarebbe propriamente una novità inedita visto che altri giochi propongono meccaniche simile, viste anche all'epoca di GTA: San Andreas, ma in una serie in cui l'estetica della protagonista ha sempre avuto una certa importanza questo rappresenta un elemento alquanto di rottura.

La domanda ha un certo senso nel contesto del gioco

A questo proposito, bisogna anche fare presente il fatto che mangiare rappresenta una meccanica importante nel gameplay di Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories, considerando che la protagonista ha il curioso potere di mangiare praticamente qualsiasi cosa.

Karia in versione standard e "morbida"

Attraverso l'alimentazione, Karia è in grado di sviluppare diversi poteri e può anche modificare il suo aspetto, sbloccando circa 100 forme differenti in base a quello che mangia.

Detto questo, l'idea di una protagonista che ingrassa può risultare meno strana di quanto possa apparire in un primo momento, sebbene la domanda sul fatto di renderla più "morbida", come viene riferito precisamente dagli sviluppatori, possa avere più a che fare con i gusti estetici che con elementi di gameplay.

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories è stato annunciato all'inizio di giugno e si è poi mostrato nel primo trailer pochi giorni dopo. Si tratta del nuovo capitolo nella lunga serie di giochi di ruolo in stile giapponese incentrati su esplorazione, raccolta risorse, alchimia e combattimenti.