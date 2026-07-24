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La modalità vocale di Claude ora supporta Opus, Sonnet e italiano

Dopo il debutto limitato al modello Haiku, più veloce ma meno potente, la modalità vocale di Claude supporta ora anche Opus, Sonnet e la lingua italiana.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   24/07/2026
Logo di Claude

Se dapprima la modalità vocale di Claude era limitata strettamente al modello Haiku, ovvero il più leggero di Anthropic, adesso le cose cambieranno. Oltre ad essere disponibile su Opus e Sonnet, ora supporta altre 11 lingue, tra cui l'italiano. Vediamo tutti i dettagli.

Novità e integrazioni

Come vi abbiamo anticipato, la modalità vocale era disponibile solo su Claude Haiku, che rappresentava il modello più veloce di Anthropic, ma anche il meno potente. Adesso è attiva anche su Opus e Sonnet e si integra con app come Slack, Gmail e Canva. Si tratta di una novità importante per chi ha esigenze più specifiche. Sebbene l'obiettivo iniziale dell'azienda fosse offrire risposte rapide a domande semplici, molti utenti hanno iniziato a utilizzare la modalità vocale anche per affrontare "problemi aziendali reali", un contesto in cui il modello Haiku mostrava i propri limiti.

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Sonnet e Opus, invece, sono modelli più avanzati, quindi in grado di risolvere problemi complessi, fornire analisi articolate e altro ancora. Inoltre, gli utenti possono passare dalla modalità testuale a quella vocale nel corso della conversazione, oltre a poter cambiare modello in base alle proprie esigenze. Adesso questa modalità supporta anche l'italiano e anche in questo caso è possibile passare da una lingua all'altra in base alle proprie necessità. Se siete interessati, potete provare le novità su app mobile, desktop e web.

Come usare la modalità vocale

Il procedimento è molto semplice. Prima di tutto, dovrete utilizzare il vostro account Claude e aprire una nuova chat. Successivamente, basterà toccare l'icona a forma di onda sonora, nell'angolo in basso a destra della finestra, per attivare la modalità vocale. Di seguito vi mostriamo un'immagine per farvi capire meglio.

La modalità vocale di Claude
La modalità vocale di Claude

Una volta attivata, non dovrete fare altro che iniziare a parlare: il vostro prompt apparirà automaticamente nella chat. Claude, successivamente, risponderà e rimarrà in modalità vocale finché non cliccherete sul pulsante "Stop".

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