La modalità vocale di Claude ora supporta Opus, Sonnet e italiano

Novità e integrazioni

Come vi abbiamo anticipato, la modalità vocale era disponibile solo su Claude Haiku, che rappresentava il modello più veloce di Anthropic, ma anche il meno potente. Adesso è attiva anche su Opus e Sonnet e si integra con app come Slack, Gmail e Canva. Si tratta di una novità importante per chi ha esigenze più specifiche. Sebbene l'obiettivo iniziale dell'azienda fosse offrire risposte rapide a domande semplici, molti utenti hanno iniziato a utilizzare la modalità vocale anche per affrontare "problemi aziendali reali", un contesto in cui il modello Haiku mostrava i propri limiti.

Sonnet e Opus, invece, sono modelli più avanzati, quindi in grado di risolvere problemi complessi, fornire analisi articolate e altro ancora. Inoltre, gli utenti possono passare dalla modalità testuale a quella vocale nel corso della conversazione, oltre a poter cambiare modello in base alle proprie esigenze. Adesso questa modalità supporta anche l'italiano e anche in questo caso è possibile passare da una lingua all'altra in base alle proprie necessità. Se siete interessati, potete provare le novità su app mobile, desktop e web.