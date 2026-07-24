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The Alighieri Circle: Dante's Bloodline Limited Edition per PS5 è in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di The Alighieri Circle: Dante's Bloodline Limited Edition per PS5 con alcuni contenuti esclusivi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   24/07/2026
The Alighieri Circle: Dante's Bloodline Limited Edition per PS5

Su Amazon è attualmente disponibile il preordine di The Alighieri Circle: Dante's Bloodline Limited Edition per PS5 a 39,99 €. Se sei interessato, puoi prenotarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, considerando che l'uscita ufficiale è prevista per il 10 settembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto, dalle caratteristiche del gioco ai contenuti di questa edizione.

I contenuti della Limited Edition

Questa edizione include il gioco, un set di tre cartoline, una custodia speciale e un art book. Si tratta di un thriller psicologico in prima persona in cui la tensione è costantemente presente. Ti immergerai in una reinterpretazione moderna della Divina Commedia e dovrai affrontare una serie di prove, nonché confrontarti con le paure e i traumi più profondi di Gabriele Alighieri.

The Alighieri Circle: Dante's Bloodline Limited Edition
The Alighieri Circle: Dante's Bloodline Limited Edition

Lo stile grafico è immersivo e convincente, ma sappi che l'interattività con l'ambiente è ai minimi termini. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere il nostro provato con le nostre impressioni legate al gioco. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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