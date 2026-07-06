Gotham vi aspetta a prezzo stracciato: Batman: Arkham Collection in super sconto su Instant Gaming

Diventare il Cavaliere Oscuro e ripulire le strade di Gotham non è mai stato così conveniente per chi gioca su PC. La raccolta Batman: Arkham Collection, che unisce i capitoli principali sviluppati da Rocksteady Studios, si trova al centro di una promozione impressionante, stravolgendo il classico prezzo di listino italiano di 60,00€. Bastano infatti 4,49€ IVA esclusa per portarsi a casa la chiave Steam, una cifra che si traduce in un prezzo finale di 5,48€ una volta applicata l'imposta del 22%. Il portale indica un ribasso del 93%, mentre il calcolo sul prezzo finale mostra un risparmio complessivo del 90,87%. Si tratta di un'opportunità ottima anche rispetto agli stessi saldi stagionali di Steam , dove la collection viene proposta a 9,00€. Se volete fare vostro il pacchetto completo, vi basta un clic sul box qui sopra o potete seguire il link diretto alla pagina del prodotto .

Tre capolavori e tutti i DLC in un colpo solo

Con la Batman: Arkham Collection non ci si limita a portare a casa tre titoli straordinari, ma si riscatta l'esperienza enciclopedica del franchise. Il pacchetto include Arkham Asylum, l'avventura claustrofobica nel manicomio che ha ridefinito i canoni dei giochi di supereroi, l'immenso open world urbano di Arkham City e il capitolo conclusivo, Arkham Knight, con tanto di Batmobile guidabile. La marcia in più è data dalla presenza di tutti i pass stagionali e i DLC narrativi usciti nel tempo. Questo significa sbloccare ore extra di trama nei panni di comprimari storici come Nightwing, Robin o Catwoman, elevando il valore della raccolta ben oltre il ridicolo prezzo richiesto.

Rigiocare oggi a Batman: Arkham Collection su PC permette di rendersi conto di quanto il gameplay di Rocksteady abbia fatto scuola nell'ultimo quindicennio. Il celebre sistema di combattimento ritmico, basato su contrattacchi fluidi e combinazioni di gadget tecnologici, è tuttora il punto di riferimento per l'intero genere action. Dal punto di vista prettamente visivo, la trilogia di Batman gira a frame rate sbloccati e ad altissima risoluzione, mostrando un impatto grafico che, specialmente nel capitolo finale ambientato sotto la pioggia torrenziale di Gotham, non ha nulla da invidiare alle produzioni attuali più blasonate.