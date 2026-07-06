3

Gotham vi aspetta a prezzo stracciato: Batman: Arkham Collection in super sconto su Instant Gaming

La trilogia capolavoro di Rocksteady Studios e tutti i DLC inclusi scendono a una cifra irrisoria su PC, battendo anche le offerte della piattaforma Valve.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   06/07/2026
Batman Arkham
Batman: Arkham Knight
Batman: Arkham Knight
News Video Immagini

Diventare il Cavaliere Oscuro e ripulire le strade di Gotham non è mai stato così conveniente per chi gioca su PC. La raccolta Batman: Arkham Collection, che unisce i capitoli principali sviluppati da Rocksteady Studios, si trova al centro di una promozione impressionante, stravolgendo il classico prezzo di listino italiano di 60,00€. Bastano infatti 4,49€ IVA esclusa per portarsi a casa la chiave Steam, una cifra che si traduce in un prezzo finale di 5,48€ una volta applicata l'imposta del 22%. Il portale indica un ribasso del 93%, mentre il calcolo sul prezzo finale mostra un risparmio complessivo del 90,87%. Si tratta di un'opportunità ottima anche rispetto agli stessi saldi stagionali di Steam, dove la collection viene proposta a 9,00€. Se volete fare vostro il pacchetto completo, vi basta un clic sul box qui sopra o potete seguire il link diretto alla pagina del prodotto.

Tre capolavori e tutti i DLC in un colpo solo

Con la Batman: Arkham Collection non ci si limita a portare a casa tre titoli straordinari, ma si riscatta l'esperienza enciclopedica del franchise. Il pacchetto include Arkham Asylum, l'avventura claustrofobica nel manicomio che ha ridefinito i canoni dei giochi di supereroi, l'immenso open world urbano di Arkham City e il capitolo conclusivo, Arkham Knight, con tanto di Batmobile guidabile. La marcia in più è data dalla presenza di tutti i pass stagionali e i DLC narrativi usciti nel tempo. Questo significa sbloccare ore extra di trama nei panni di comprimari storici come Nightwing, Robin o Catwoman, elevando il valore della raccolta ben oltre il ridicolo prezzo richiesto.

Rigiocare oggi a Batman: Arkham Collection su PC permette di rendersi conto di quanto il gameplay di Rocksteady abbia fatto scuola nell'ultimo quindicennio. Il celebre sistema di combattimento ritmico, basato su contrattacchi fluidi e combinazioni di gadget tecnologici, è tuttora il punto di riferimento per l'intero genere action. Dal punto di vista prettamente visivo, la trilogia di Batman gira a frame rate sbloccati e ad altissima risoluzione, mostrando un impatto grafico che, specialmente nel capitolo finale ambientato sotto la pioggia torrenziale di Gotham, non ha nulla da invidiare alle produzioni attuali più blasonate.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Gotham vi aspetta a prezzo stracciato: Batman: Arkham Collection in super sconto su Instant Gaming