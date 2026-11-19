Su Amazon è attualmente disponibile Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV a 47,99 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Tanti minigiochi per il massimo divertimento
Si tratta di un party game perfetto per trascorrere le serate in compagnia di amici, soprattutto in occasione delle festività natalizie. La versione per Nintendo Switch 2 introduce alcune funzionalità innovative per offrirti un'esperienza ancora più immersiva. La fotocamera rileva i movimenti dei giocatori e permette di usare il corpo per controllare l'azione in alcuni minigiochi. Potrai provare la modalità Bowser Show, con i comandi vocali e di movimento, oppure Jamboree Express, dove userai i Joy-Con come mirini.
Sono stati aggiunti anche 20 nuovi minigiochi che sfruttano i comandi in stile mouse, oltre al rumble HD 2 e al microfono. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione del gioco. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.