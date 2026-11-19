Not Just Music ha annunciato l'apertura delle preregistrazioni di PAPgame su Google Play , accompagnando la notizia con un trailer musicale. Nel filmato si vede pochissimo del gioco. Sembra una specie di rhythm game , data la presenza di alcuni elementi che ricordano il genere, ma potrebbe essere un inganno, visto che non è gameplay vero e proprio e ci sono degli altri elementi promozionali che svelano qualcosa di completamente diverso.

Il video

In generale, il video sembra un videoclip con i personaggi del film animato che ballano.

Anche la descrizione ufficiale su Google Play non ci aiuta: "PAPgame - aka PAPmusic Game - è il gioco ufficiale dell'universo PAPmusic, nato da PAPmusic - Animation for Fashion, il film d'animazione musicale sulla Moda ideato dalla regista e cantautrice Leikié, che ha PAPizzato l'Italia!"

Ci sarebbe da specificare che è stato un grosso flop al botteghino: è uscito il 26 settembre 2024 e ha registrato incassi estremamente bassi. Si stima che oscillino tra gli 11.000 e i 17.900 euro complessivi, a fronte di un budget di produzione di circa 4 milioni di euro.

La descrizione prosegue parlando di "un'esperienza in prima persona, in una versione surreale di Piazza Duomo a Milano, popolata da personaggi eccentrici, situazioni imprevedibili e..." Nient'altro.

A svelare meglio il gioco arrivano alcune immagini, prese da Google Play, che mostrano quello che sembra essere una specie di FPS.

PAPGame sembra una specie di FPS

Gli obiettivi del gioco non sono chiari

Non è comunque chiaro quale sia l'obiettivo, se non quello di scalare una classifica. Sarà anche possibile personalizzare il proprio personaggio.