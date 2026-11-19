Not Just Music ha annunciato l'apertura delle preregistrazioni di PAPgame su Google Play, accompagnando la notizia con un trailer musicale. Nel filmato si vede pochissimo del gioco. Sembra una specie di rhythm game, data la presenza di alcuni elementi che ricordano il genere, ma potrebbe essere un inganno, visto che non è gameplay vero e proprio e ci sono degli altri elementi promozionali che svelano qualcosa di completamente diverso.
Il video
In generale, il video sembra un videoclip con i personaggi del film animato che ballano.
Anche la descrizione ufficiale su Google Play non ci aiuta: "PAPgame - aka PAPmusic Game - è il gioco ufficiale dell'universo PAPmusic, nato da PAPmusic - Animation for Fashion, il film d'animazione musicale sulla Moda ideato dalla regista e cantautrice Leikié, che ha PAPizzato l'Italia!"
Ci sarebbe da specificare che è stato un grosso flop al botteghino: è uscito il 26 settembre 2024 e ha registrato incassi estremamente bassi. Si stima che oscillino tra gli 11.000 e i 17.900 euro complessivi, a fronte di un budget di produzione di circa 4 milioni di euro.
La descrizione prosegue parlando di "un'esperienza in prima persona, in una versione surreale di Piazza Duomo a Milano, popolata da personaggi eccentrici, situazioni imprevedibili e..." Nient'altro.
A svelare meglio il gioco arrivano alcune immagini, prese da Google Play, che mostrano quello che sembra essere una specie di FPS.
Non è comunque chiaro quale sia l'obiettivo, se non quello di scalare una classifica. Sarà anche possibile personalizzare il proprio personaggio.
PAPMusic
PAPMusic racconta una storia ambientata a Milano, nella nuova casa di moda PAPmusic, impegnata nella preparazione della sua prossima collezione. Il titolo gioca sull'acronimo "PAP", cioè prêt-à-porter, che ha trasformato in un vero e proprio marchio. All'interno dell'azienda si intrecciano ogni giorno storie d'amore, contrasti caratteriali e dinamiche diverse. Al centro ci sono i due protagonisti, indicati semplicemente come Lui, il direttore commerciale, e Lei, la stilista, che si ritrovano a vivere una combattuta storia d'amore. Il film usa questa cornice per offrire uno sguardo sulle dinamiche di un'azienda di moda e sul mondo della moda milanese, tra musica, colori e ironia.
Viene considerato un film generalmente orrendo dalla critica, con giudizi completamente insufficienti.